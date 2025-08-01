Anderson Talisca geri sayıma geçti: Dönüş tarihi belli oldu!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, sahalara dönmek için gün sayıyor. Brezilyalı oyuncunun, 1 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.
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Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki futbolcular, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.
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TRT Spor'un haberine göre; Talisca’nın bir hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
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Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı futbolcunun tedavisinde 3 hafta geride kaldı.
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Brezilyalı oyuncunun tedavisi titiz bir şekilde sürdürülüyor.
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Talisca’nın da bu süreçte ekstra çalışmalar yaptığı ve bir an önce sahalara dönmek istediği öğrenildi.
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Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılmıştı. 23 maçta forma giyen Talisca, 16 kez 11’de görev aldı ve 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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