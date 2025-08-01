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        Haberler Gündem Güncel Yüzde 10 arttı! TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yüzde 10 arttı! TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!

        Türkiye'yi sarsan 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi cinayeti ve bu olaya benzer birçok dehşette katillerin 18 yaş altında olması, çocuk suçlular konusunu gündeme getirdi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme beklenirken, TÜİK dikkat çeken bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 11:33 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:10
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        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
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        Türkiye'de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu. 2024 yılında suça sürüklenen çocukların sayısı 202 bin 785 oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu. Bu olaylarda çocukların 279 bin 620'si mağdur olarak, 202 bin 785'i suça sürüklenme sebebiyle, 96 bin 438'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 561'i kayıp olması sebebiyle, 8 bin 729'u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

        SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN YÜZDE 40,4'Ü YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

        Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar, yüzde 26'sına ise bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.

        Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 279 bin 620 çocuğun yüzde 86,1'ini suç mağduru, yüzde 13,8'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen 240 bin 872 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 10,8'i cinsel suçlar, yüzde 9,5'i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5'i bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
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