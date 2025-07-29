Adalet Bakanlığı, Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde düzenlenen “çocukların ceza sorumluluğu”na ilişkin kapsamlı bir değişiklik üzerinde çalışıyor. Henüz hazırlık ve değerlendirme aşamasında olan düzenlemenin, özellikle 15-18 yaş arası çocukların işlediği ağır suçlar bakımından ceza rejimini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

YETİŞKİN GİBİ CEZA GÜNDEMDE

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Özellikle öldürme ve cinsel saldırı gibi ağır suçlarda, failin çocuk olması durumunda bile mağdurun da çocuk ya da kendini savunamayacak bir durumda olması halinde, çocuk failin çocuk gibi değil, yetişkin gibi cezalandırılması gerektiği yönünde öneriler değerlendiriliyor. Yeni modelde, hâkimin takdir yetkisi korunacak ancak ceza indirimi mekanizmaları sınırlandırılabilecek.

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ÇOCUKLARI SUÇA İTENLERE AĞIR YAPTIRIM

Düzenlemede yalnızca çocuk failler değil, çocukları suça sürükleyen kişi ya da gruplara yönelik cezaların da artırılması gündemde. Özellikle çocuğu örgüt faaliyetlerinde kullanan, suça teşvik eden ya da suça yönlendiren yetişkinlerin daha ağır şekilde cezalandırılması planlanıyor.

MİNGUZİ OLAYI SEMBOL OLDU

Bu tartışmaların arka planında, kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve “Minguzzi” olarak bilinen olay bulunuyor. Ancak, yasanın geriye yürümesi mümkün olmadığı için, bu düzenleme yürürlüğe girse bile Minguzzi davasını doğrudan etkilemeyecek. Buna rağmen, toplumda yarattığı etki nedeniyle düzenlemenin hayata geçmesi halinde kamuoyunda bu isimle anılması bekleniyor.

AİLEYE DE SORUMLULUK GELEBİLİR Çalışmada öne çıkan bir diğer başlık ise aile sorumluluğu. Suça sürüklenen çocukların yalnızca bireysel değil, ailesel sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmesi; ailelerin ihmali ya da teşvik edici davranışları hâlinde adli ve idari yaptırımlara tabi tutulması yönünde görüşler de gündemde. YENİ DÖNEMDE MECLİS GÜNDEMİNDE Taslak düzenlemenin, 2025-2026 yasama döneminin başında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması bekleniyor. Ceza yaşının düşürülmesi söz konusu değil; ancak failin yaşına değil, fiilin ağırlığına göre farklı bir ceza rejimi uygulanması hedefleniyor. REKLAM 31. MADDE NE DİYOR? Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ceza sorumluluğunu düzenliyor. Mevcut hükme göre: • 12 yaşını doldurmamış çocuklar, hiçbir şekilde cezai sorumluluk taşımaz. • 12-15 yaş arası çocuklar, işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahipse, ceza alabilir. Bu durumda hâkim, yaşı küçüklüğü dikkate alarak cezada indirim yapabilir veya ceza vermeyebilir. • 15-18 yaş arası çocuklar ise doğrudan cezai sorumluluk taşır, ancak bu gruba da yaş küçüklüğü nedeniyle indirimli ceza uygulanıyor. Yeni düzenleme, özellikle bu yaş grubunda olup ağır suç işleyen çocuklara indirimli ceza uygulamasının kaldırılması veya daraltılması yönünde değişiklikler öngörüyor.