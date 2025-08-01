Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Ağustos itibarıyla açıklanan yeni gümrük tarifeleri kapsamında, dünya genelinde yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen oranda vergi artışları yürürlüğe girdi.

ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler, bu tarihten itibaren ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacak.

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Ticaret Bakanlığı da ABD'nin dün açıklandığı güncellenmiş tarifelere yönelik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "ABD tarafından açıklanan yeni gümrük vergilerinde Türkiye pozitif ayrıştı" denildi.

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Açıklamada "Türkiye, bu yeni düzenlemede en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam etmektedir" denilirken, Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer almasının ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu Ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Bu durumun başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye’nin önemli bir avantaj sağladığını ortaya koyduğu da vurgulandı.

ABD Tarafından Açıklanan Yeni Gümrük Vergilerinde Türkiye Pozitif Ayrıştı



(01.08.2025) pic.twitter.com/i1ZRJroyob — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 1, 2025 Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Yeni tarife düzenlemeleri kapsamında öne çıkan oranlar şöyledir: Kanada: %25 > %35

Meksika: %25 > %50’ye çıkarılması planlanıyor (90 gün içinde)

İsviçre: %39

Brezilya: %10’a ilave %40 ile birlikte toplam %50 vergi

Güney Afrika: %30

Vietnam ve Tayvan: %20

Japonya: %15

Güney Kore: %15 Ayrıca, ABD tarafından bakır, çelik ve alüminyum ihracatçılarına çelik ürünlerinde %50 oranında yeni vergi uygulanması kararlaştırılmış; ancak bu artış yalnızca bakır boru ve kablo gibi ürünlerle sınırlı tutulmuştur. Rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu ani değişiklik, ABD’deki bakır piyasalarında fiyat düşüşüne ve arz fazlasına yol açmıştır. ABD’nin ticaret konusunda henüz uzlaşmaya varamadığı başlıca ortakları arasında Kanada, Meksika, Tayland ve Hindistan gibi bazı Uzak Doğu ülkeleri de yer almakta olup, Hindistan’a yönelik olarak vergi ve para cezası ile birlikte uygulanacaktır. Öte yandan, çelik, otomotiv ve bakır gibi stratejik sektörlerde uygulanan tarifelere ilişkin olarak Türkiye ile ABD makamları arasında diplomatik ve teknik düzeylerde yoğun görüşmeler sürdürülmektedir. Ülkemiz lehine daha düşük oranların sağlanması amacıyla yürütülen müzakereler yapıcı devam etmektedir. Bu kapsamda, temaslar kapsamında özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörümüze yönelik beklentilerimizin de karşılanması şeklinde bir açılım sağlanması için temaslarımız da sürmektedir. Türkiye’nin önceliği, ABD ile yürütülen dış ticaretin öngörülebilir, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerlemesini sağlamaktır. ABD Başkanı tarafından yayımlanan son kararnamede de görüldüğü üzere, Türkiye müzakere süreci olumlu ilerleyen ülkeler arasında yer almaktadır; bu da ikili ticaret ilişkilerinde karşılıklı diyalog ve iş birliğinin güçlendiğini göstermektedir.

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