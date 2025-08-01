Ousmane Dembélé, Bodrum'da

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Senegal - Mali kökenli, Fransız futbolcu Ousmane Dembélé, sezonun yorgunluğunu atmak için yeni sezon öncesinde soluğu Türkiye'de aldı.

Fransa’daki Labourge Havalimanı’ndan kalkan özel bir jetle Bodrum’a iniş yapan Ousmane Dembélé, bu lüks yolculuk için tam 35 bin dolar (1 milyon 423 bin TL) ödedi.

Ousmane Dembélé, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlarda da forma giymişti.

Ousmane Dembélé ailesi, geceliği 3 bin dolar (122 bin TL) olan bir otelde konaklıyor. Ünlü futbolcu, dönüşüyle birlikte yaklaşık 150 bin doları (6 milyon TL) gözden çıkardı.

Ousmane Dembélé, özel bir yat kiralayarak ailesiyle birlikte Cennet Koyu'nu ve Türkbükü'nü gezdi.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Liverpool'un yeni transferi Jeremie Frimpong ve NBA yıldızı Dillon Brooks gibi yıldızlar da tatil için Bodrum'u seçmişti.

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