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        Haberler Magazin Haftalığı 26 milyon lira olan adam Bodrum'a geldi

        Haftalığı 26 milyon lira olan adam, Bodrum'a geldi

        Haftada 26 milyon lira kazanan Mohamed Salah, tatil için Bodrum'a geldi. Salah, 7 kişilik arkadaş grubuyla balık yedikten sonra gece kulübüne gitti. Mohamed Salah, balık restoranında 60 bin lira hesap ödedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 09:06 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:06
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        Mohamed Salah Bodrum'da
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        İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool’un haftada 480 bin sterlin kazanan dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, tatil için Bodrum’u seçti.

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Gümüşlük’te balık yiyen Mohamed Salah, çıkış kapısında görüntülenince; ”Sadece tatil için geldim, izninizle” diyerek sempatik tavırlar sergiledi.

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        7 kişilik arkadaş gurubuyla yemek yiyen Mohamed Salah, 60 bin TL hesap ödedi. Salah, geceye Yalıkavak'taki bir gece kulübünde devam etti.

        4'ÜNCÜ KEZ GOL KRALI OLDU

        Liverpool ile olan anlaşmasını, 50 milyon Euro karşılığında 2027'ye kadar uzatan Mohamed Salah, 2024 - 2025 sezonunda 29 gol atarak dördüncü kez Premier Lig'de gol kralı oldu.

        Mohamed Salah, 'Altın Ayakkabı Ödülü' kazanma konusunda Fransız emekli futbolcu Thierry Henry'i yakaladı. Salah; 2017 - 2018 / 2018 - 2019 ve 2021 - 2022 sezonlarında da Premier Lig'in gol kralı olarak 'Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanmıştı. Salah, aynı zamanda FIFA Ballon d’or ödülüne de aday gösterildi.

        Hayranları, Mohamed Salah'ın peşini bir an olsun bırakmadı.

        Almanya Bundesliga'dan Premier Lig'e transfer olan Jeremie Frimpong, geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Bodrum'da bir gecede 600 bin lira hesap ödemişti.

        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
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