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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor

        Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, dört günlük çalışma haftasına geçiş kârlılık açısından da iyi olabilir. Maaş kesintisi olmadan dört günlük bir çalışma haftası çalışanların 'tükenmişliğini' de azaltırken, araştırmaya katılan şirketlerden biri gelirinin yaklaşık yüzde 130 arttığını ifade etti

        Giriş: 01.08.2025 - 11:31 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:50
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        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
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        İngiltere'de geçtiğimiz kasım ayından nisan ayına kadar geçen 6 ayda, 17 şirket ve bünyesindeki toplam 1000 çalışan, aynı maaş ve iş yükünü koruyarak haftada 4 günlük daha kısa bir haftada yükünde çalıştı.

        Bu denemeyi organize eden kampanya grubu 4 Day Week Global, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 17 kuruluşun tamamının deneme süresinin ardından kısa çalışma haftasını koruduğunu söyledi. Ancak 4 günlük çalışmada dikkat çeken detay çalışanların memnuniyetinden çok, işverenlerin de memnun olması oldu. Sonuçlara göre bazı kuruluşlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerinde artış ve daha az hastalık izni de kaydetti.

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        ŞİRKETİN GELİRİ YÜZDE 130 ARTTI

        ABD'deki 4 Day Week Foundation ve Boston College tarafından hazırlanan rapora göre, çalışmaya katılan ve 17 şirket arasında yer alan Londra merkezli yazılım şirketi BrandPipe'ın geliri yaklaşık yüzde 130 arttı.

        Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Geoff Slaughter, rapora yönelik yaptığı açıklamada, "Deneme BrandPipe için büyük bir başarıydı. Dört günlük çalışma haftası işletmeler için denenmesi gereken harika bir şey" dedi.

        BrandPipe, gelirleri hakkında veri sağlayan dört kuruluştan biri. Bunlardan üçü, deneme süresince gelirlerinde artış, biri ise düşüş yaşadı. Ancak düşüş açıklayan diğerlerinden farklı bir karşılaştırma dönemine, özellikle de denemeden hemen önceki altı aya göre raporlandı. Tüm bunlara ek olarak ise dört kuruluşta çalışanların deneme süresince 'daha az hastalık izni ve izin kullandığı' kaydedildi.

        Haftada 4 gün uygulaması hangi ülkelerde hayata geçti?
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        BrandPipe, gelirleri hakkında veri sağlayan dört kuruluştan biri. Bunlardan üçü, deneme süresince gelirlerinde artış, biri ise düşüş yaşadı. Ancak düşüş, farklı bir karşılaştırma dönemine, özellikle de denemeden hemen önceki altı aya göre raporlandı. Ayrıca, dört kuruluşta çalışanların deneme süresince daha az hastalık izni ve izin kullandığı kaydedildi. Bilgiye ulaşılabilen diğer iki kuruluşta ise bu tür izinlerin sayısı daha yüksekti.

        YENİ GELECEK BÖYLE Mİ OLACAK?

        ABD, İngiltere ve Almanya'da yapılan benzer deneylerde, çalışanların daha mutlu ve sağlıklı oldukları da bildirildi.

        2022'de 61 kuruluşun katıldığı Birleşik Krallık'taki büyük denemeden bir yıl sonra, büyük çoğunluk çalışanlarının daha kısa çalışma haftalarına izin vermeye devam etti. Benzer şekilde, 2022 ve 2023'te ABD ve Kanada'da yapılan denemeler, neredeyse tüm şirketlerin bu politikayı sürdürmesiyle sonuçlandı.

        "MENTAL SAĞLIKLARINI DA KORUYOR"

        Araştırmacıların altı ay boyunca dört günlük çalışma haftasının etkilerini izlediği Nature Human Behaviour dergisinde yayınlanan hakemli araştırmanın bulguları da 4 günlük çalışmanın önemine vurgu yapıyor.

        Nature Human Behaviour'daki çalışmaya ise Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, ABD, İrlanda ve Birleşik Krallık'taki 141 kuruluştan yaklaşık 2896 çalışan katıldı.

        2896 çalışan denemeden önce ve sonra anketlere katılırken; bu kişilerin cevapları, normal bir şekilde beş günlük çalışma haftası uygulayan 12 şirketten 285 çalışanın cevaplarıyla karşılaştırıldı.

        Deneme süresince haftalık ortalama çalışma saati yaklaşık beş saat azaltıldı. Çalışma haftalarını sekiz veya daha fazla saat azaltanlar, normal çalışma haftalarına kıyasla daha az tükenmişlik hissettiklerini, ruh sağlıklarının ve iş tatminlerinin arttığını bildirdi.

        Avustralya Üretkenlik Komisyonu raporuna göre Avustralyalılar rekor düzeyde uzun saatler çalışıyor ve bu durum üretkenlikteki düşüşe de katkıda bulunuyor. Raporda, çalışanların harcadığı bu ek saatlerin, şirketlerin onların verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak sistem ve teknolojilere yaptığı yatırımlarla karşılanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar 4 günlük bir sistemle yapılacak bir düzenlemenin çalışan ve işveren açısından verimli olduğuna vurgu yapıyor.

        TÜRKİYE AVRUPA'DA EN ÇOK ÇALIŞAN ÜLKE

        Peki Türkiye'de durum nasıl?

        Türkiye'de hibrit veya 4 günlük çalışma sistemini çoğunlukla global firmaların uyguladığı, bunların da bir kısmının pandemi sonrası azalttığı hatta tekrar çalışma saatlerini artırdığı görülüyor.

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Avrupa Birliği'nde (AB) 2024 yılında 20 – 64 yaş aralığındaki çalışanlar tam zamanlı ve yarı zamanlı ana işlerinde haftada ortalama 36 saat çalıştı. AB ülkeleri arasında Hollanda en kısa çalışma süresine (haftada 32,1 saat) sahip ülke olurken, onu 33,9 saat ile Avusturya, Almanya ve Danimarka izledi.

        Avrupa İstatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) verilerine göre, AB ülkelerinde en uzun çalışma süresi haftalık 39,8 saat ile Yunanistan'da oldu. Bu ülkeyi 39 saatle Bulgaristan, 38,9 saat ile Romanya izledi. AB'ye aday ülkeler grubunda yer alan Türkiye 43,1 saat ile Avrupa'da en uzun çalışma süresine sahip ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'ye en yakın ülke ise 41,3 saat ile bir diğer aday ülke Sırbistan oldu. Haftada 45 saatin üzerinde çalışanların oranı AB'de ortalama yüzde 10 civarında kalırken, Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlası haftada 45 saat ve üzerinde çalışıyor.

        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
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        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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