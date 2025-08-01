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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump yıllardır hayalini kuruyordu: Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak

        Beyaz Saray'da ikinci dönemini geçiren ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'a uzun yıllardır hayalini kurduğu 200 milyon dolarlık bir balo salonu yaptırmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Leavit, Eylül ayında projenin başlayacağını duyurdu ve Trump'ın görev süresi sona ermeden inşaatın sona ereceğini ifade etti. Uzun süredir Beyaz Saray'da eğlence amaçlı büyük ölçekli bir balo salonunun olmamasından şikayet eden Trump "Harika bir miras projesi olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:14
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        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
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        Ocak ayında 4 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a geri dönen ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı 'altın' değişikliklerinden sonra bu kez Beyaz Saray'a bugüne kadarki en etkileyici değişikliği yapmaya hazırlanıyor.

        Oval Ofis'te 'altın çağı'
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavit'in yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık bir balo salonu inşa ettirmeye hazırlanıyor.

        TRUMP'IN GÖREV SÜRESİ BİTMEDEN TAMAMLANACAK

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, 8.360 metrekarelik tesisteki çalışmaların Trump'ın Ocak 2029'da sona erecek dört yıllık görev süresi bitmeden "çok önce" tamamlanacağını söyledi.

        Leavitt, First Lady Melania Trump'ın kullandığı ofis de dahil olmak üzere oradaki ofislerin geçici olarak taşınacağını söyledi. 650 kişi kapasiteli balo salonunun 200 milyon dolarlık maliyetinin Trump ve diğer bağışçılar tarafından sağlanacağı belirtildi. Eylül ayında projenin temelinin atılması bekleniyor.

        "HARİKA BİR MİRAS"

        ABD Başkanı Trump da yeni balo salonu inşasına ilişkin "Harika bir miras projesi olacak" ifadelerini kullandı.

        Trump, uzun zamandır Beyaz Saray'da eğlence amaçlı büyük ölçekli bir balo salonunun olmamasından şikayet ediyordu. Beyaz Saray'da 100 milyon dolarlık bir balo salonu inşa etmeyi ilk olarak 2010 yılında teklif etmiş, dönemin Başkanı Barack Obama bu teklifi yanıtsız bırakmıştı.

        Bu inşaat, Beyaz Saray'da 1952 yılında Harry Truman'ın yaptığı kapsamlı restorasyondan bu yana yapılacak en kapsamlı yenilenme projesi olacak.

        Beyaz Saray'ın inşası ilk olarak 1800 yılında tamamlanmış ve 1812 Savaşı sırasında İngilizler tarafından yakıldıktan sonra kısmen yeniden inşa edilmişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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