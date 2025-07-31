Beşiktaş tarihine geçen transfer: Gedson Fernandes!

Rus ekibi, Gedson Fernandes'in transferi dolayısıyla Beşiktaş'a sözleşme fesih bedeli karşılığında "20 milyon 779 bin 220 avro" ödeyecek. Ayrıca, siyah-beyazlılar Spartak Moskova'dan şarta bağlı bonuslar çerçevesinde 7 milyon 272 bin 729 avro daha kazanabilecek.