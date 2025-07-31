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        Haberler Yaşam Yavruyken özel bir eğitim veriyorlar! Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği

        Kırgızistan'ın asırlık geleneği: Kartal terbiyeciliği

        Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde, yüzyıllardır sürdürülen kartal terbiyeciliği geleneği genç kuşakların ilgisiyle yeniden hayat buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:59
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          Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinde, yüzyıllardır sürdürülen kartal terbiyeciliği geleneği yeniden canlanıyor.

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          Münüşkör adı verilen bu gelenekte, 'bürkütçü' olarak adlandırılan eğitmenler, kartalları henüz yavruyken doğadan alıp özel bir eğitimle yetiştiriyor.

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          Eğitim süreci boyunca kartal ile eğitmeni arasında güçlü bir bağın kurulduğu bu eğitimin ardından kartallar, gelenek gereği yeniden doğaya salınıyor.

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          Sovyetler Birliği döneminde yok olma tehlikesi geçiren bu kültür, bugün genç kuşakların ilgisiyle yeniden hayat buluyor.

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          Kartal terbiyeciliği, yalnızca bir avcılık yöntemi değil; aynı zamanda sabır, sadakat ve kültürel mirasın önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.

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