Kırgızistan'ın asırlık geleneği: Kartal terbiyeciliği
Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde, yüzyıllardır sürdürülen kartal terbiyeciliği geleneği genç kuşakların ilgisiyle yeniden hayat buldu
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Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinde, yüzyıllardır sürdürülen kartal terbiyeciliği geleneği yeniden canlanıyor.
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Münüşkör adı verilen bu gelenekte, 'bürkütçü' olarak adlandırılan eğitmenler, kartalları henüz yavruyken doğadan alıp özel bir eğitimle yetiştiriyor.
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Eğitim süreci boyunca kartal ile eğitmeni arasında güçlü bir bağın kurulduğu bu eğitimin ardından kartallar, gelenek gereği yeniden doğaya salınıyor.
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Sovyetler Birliği döneminde yok olma tehlikesi geçiren bu kültür, bugün genç kuşakların ilgisiyle yeniden hayat buluyor.
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Kartal terbiyeciliği, yalnızca bir avcılık yöntemi değil; aynı zamanda sabır, sadakat ve kültürel mirasın önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.
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