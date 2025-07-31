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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı! | Son dakika haberleri

        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!

        Aksaray'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda emekli polis Ali Rıza Acun, yüksek sesle müzik dinleyenleri uyarınca darp edilip göğsünden bıçaklandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Acun hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:13
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        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
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        Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyaran emekli polis Ali Rıza Acun (56) darp edilip, göğsünden bıçaklandı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ali Rıza Acun, iddiaya göre yatsı namazı için camiye gittiği sırada Gençosman Parkı kenarında araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen kişileri görüp, uyardı.

        Ses kısılmayınca Ali Rıza Acun, o anları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Bunun üzerine araçtaki kişiler ile Acun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile darp edilen Acun, göğsünden bıçaklandı. Acun kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar araçları ile kaçtı.

        "ŞİKAYETÇİYİM"

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acun, sedyede gazetecilere, "Önce benim telefonumu gasp ettiler. Yüksek sesle müzik yayını yaptıkları için cep telefonu ile kayıt yapıyordum. Sonra yanımda torunum varken beni güzelce dövdüler. Sonrasında beni bıçakladılar. Böyle şehir eşkıyaları var. Kendimin emniyet mensubu olduğumu söylememe rağmen ve 'sizinle sorunum yok' dememe rağmen saldırıp, bıçakladılar. Bunlar insan değil. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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