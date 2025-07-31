Osimhen'in Galatasaray'la tanışma hikayesi: Hermoso transferinin iptali!
Galatasaray, aylardır beklediği Victor Osimhen'e sonunda kavuştu. Nijeryalı yıldızı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Osimhen'in sarı-kırmızı renklerle tanışma hikayesi ise Hermoso transferinin iptaliyle başladı...
Galatasaray camiası aylardır yolunu gözlediği Victor Osimhen'e nihayet kavuştu, Nijeryalı golcü İstanbul'a geldi.
Osimhen'in sarı-kırmızı renklerle tanışması ise ardında barındırdığı ilginç hikayeyle dikkat çekiyor...
2024-2025 sezonunun başı, aylardan eylül; Galatasaray hiç beklenmedik şekilde Nijeryalı yıldızı Napoli'den kiralayarak Türk futbol tarihine geçecek transferin ilk adımını attı...
Süper Lig'in dördüncü hafta müsabakası için Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, sol bek ve sol stoper takviyelerini yapmayı planlıyordu.
HERMOSO'NUN SON ANDA VAZGEÇMESİYLE TARİHİ OPERASYON BAŞLADI!
Mario Hermoso ve Ismail Jakobs ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun uçağını Fransa'ya uçururken Mario Hermoso'nun son anda vazgeçip Roma'yla anlaşması planları altüst etti.
GARDI'NİN MESAJI FİTİLİ ATEŞLEDİ!
Ancak Galatasaray'ın önceki dönemlerde de iş birliği yaptığı aracı menajer George Gardi'den gelen haber her şeyin fitilini ateşledi: "Victor Osimhen boşa çıkacak. İlgilenir misiniz?"
Orta saha ve savunma arasındaki boşluğu kapatamadığı için gidişattan memnun olmayan Okan Buruk, bir süredir Icardi ve Batshuayi'yi antrenmanlarda birlikte kullanıyor, milli arayla birlikte 3-4-1-2 dizilimine dönmeyi planlıyordu. Osimhen gündemi, başarılı çalıştırıcıya soruldu ve yanıtı: "Osimhen'i alma fırsatımız varsa bunu kaçıramayız"
Galatasaray'ın o dönemki Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, özel uçakla İtalya'ya uçtu; George Gardi'ye transfer yetkilendirilmesi yapıldı. Okan Buruk oyuncuyla telefonla konuştuktan sonra yüz yüze de görüştü ve planlarını anlattı.
Nijeryalı yıldızın ikna olması sonrasında Napoli ile pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 12 milyon Euro'luk yıllık ücretin en az yarısı kadarını ödemeyi taahhüt etti; müzakereler sonucunda bonuslarla birlikte Napoli'yle anlaşma sağlandı.
ÖZEL İZİNLE UÇUŞ PLANI YAPILDI
22.00 için uçuş planı oluşturuldu ancak Osimhen'in kadro dışı kaldığı Napoli'den bir isteği vardı: 130 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli, 75 olsun! Uçak Napoli havalimanında beklerken bu kez Napoli Havalimanı'ndan kötü haber geldi: Havalimanı 22.30-04.00 saatleri arasında uçuşa kapanıyordu! Bu noktada devreye Galatasaraylı yetkililer girdi; özel izin alındı ve uçak Türkiye'ye doğru havalandı.
Binlerce Galatasaray taraftarı havalimanına akın etti; 30 bin kişi 01.00'de havalanan özel uçağı anlık olarak internet üzerinden takip etti. Uçak 03.20'yi gösterdiğinde İstanbul'a indi; Osimhen 'in ilk sözleri: "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarı burada. Çok heyecanlıyım" oldu.
Galatasaray, tarihi transfer operasyonunu başarıyla noktalarken, Osimhen de yönetimin bu emeğini boşa çıkarmayarak sarı-kırmızılıların çifte kupalı tarihi başarısında başrol oynadı.
Üç kulvarda forma giydiği 41 maçta 37 gol, 8 asistlik performansıyla Galatasaray'ı başarıya taşıyan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılıların sevgilisi haline geldi.
Ancak bu sevgi geçen sezonda kalmadı ve iki taraf arasında sağlam bir gönül bağı oluştu. Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen onlarca astronomik teklife rağmen kalbinin sesini dinledi ve gönlünün kaptırdığı Galatasaray'ına gelmek için kulübü Napoli'ye rest üstüne rest çekti.
OSIMHEN'İN DİK DURUŞU, G.SARAY'I HAREKETE GEÇİRDİ
Osimhen'in Galatasaray'a gelmek için sergilediği duruş ve fedakarlık, sarı-kırmızılı yöneticileri harekete geçirdi.
Galatasaray yönetimi artık, Türk futbol tarihine geçecek transfer için Napoli ile aylar süren pazarlık masasına oturuyor, Osimhen'in tapusunu almak için bütün şartları zorluyordu.
NAPOLİ'NİN İNADI KIRILDI!
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis ise Galatasaray'ın üst üste yaptığı tekliflere ret yanıtı vererek hem Osimhen'in hem de sarı-kırmızılı camianın nefretini kazanıyordu.
Ne var ki; Galatasaray yönetiminin çabası Napoli Başkanı'nın inadını kırdı; aşıklar sonunda muradına erdi! Kazanan Galatasaray ve Türk futbolu oldu!