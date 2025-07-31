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        Haberler Dünya ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına rekor sayıda "evet" oyu | Dış Haberler

        ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına rekor sayıda "evet" oyu

        ABD'li Senatör Sanders'ın İsrail'e silah satışının engellenmesi için sunduğu iki tasarı için yapılan oylamalarda çok sayıda Demokrat senatör "evet" oyu verdi. Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedildi ancak, 20'den fazla Demokrat senatörün İsrail'e silah satışına karşı bir tutum sergilemesi, Netanyahu'ya verilen sınırsız kredinin artık önceki kadar geniş olmadığı şeklinde yorumlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 07:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:37
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        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
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        ABD Senatosunda İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarı için yapılan oylamalarda çok sayıda Demokrat senatör "evet" oyu vererek, İsrail aleyhinde bir çizgiyi benimsedi.

        ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylamaya sunuldu.

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        Senatörler, İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi amaçlayan ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti.

        Daha sonra oylanan ve İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.

        "NETANYAHU'YA VERİLEN KREDİ ÖNCEKİ KADAR GENİŞ DEĞİL" YORUMU

        Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedilirken, 20'den fazla Demokrat senatörün İsrail'e silah satışına karşı bir tutum sergilemesi, ABD Kongresinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen sınırsız kredinin artık önceki kadar geniş olmadığı şeklinde yorumlandı.

        Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar fazla senatörün İsrail aleyhinde oy kullandığına işaret edildi.

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