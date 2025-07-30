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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu: İstanbul'a geldi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu: İstanbul'a geldi!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli sağ bek Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.07.2025 - 22:29 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:40
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        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
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        Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.

        Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

        Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

        GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

        30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.

        Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

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