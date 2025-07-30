Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu: İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli sağ bek Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.
Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.