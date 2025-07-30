Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek - Bursa haberleri

        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek

        Bursa'da havai fişeklerin neden olduğu yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu şüpheliler, haklarında verilen adli kontrol gereği ağaç dikecek. Ağaçların nereye ve ne zaman dikileceğine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü karar verecek. Şüphelilerin dikeceği ağaç sayısı 50-100 arasında değişecek. Çocuklardan biri, hakkında verilen adli kontrol gereği evinden çıkamayacak. Tutuklanan şüpheli de cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’da havai fişeklerin neden olduğu yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama kararı ile birlikte Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği alanlarda ağaç dikmelerini de kapsayan adli kontrol kararları verildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheli S.D., ve suça sürüklenen çocuklar A.K., M.B. M.A. ve İ.E.C.’nin yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheli S.D. ve suça sürüklenen çocuk M.B.’nin tutuklama talebi ile, suça sürüklenen çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.’nin ise “Toplu yaşanan yerlerde veya diğer alanlarda genel güvenliği tehlikeye sokabilecek mahiyetindeki alet ve edevatlar (havai fişek, meşale vs.) ile eylemlerde bulunmama ve yangın konularında eğitim tedbirlerine tabi olmak şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulması talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        REKLAM

        BİRİ EVİNDE KALACAK DİĞERLERİ AĞAÇ DİKECEK

        Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Şüpheli S.D.’nin tutuklanmasına, suça sürüklenen çocuk M.B.’nin “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbirine, suça sürüklenen çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.’nin ise “Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirlemiş olduğu yer ve zamanda ayrı ayrı 50'şer adet ağaç dikme” şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin de konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği bildirildi.

        BİR GÜN SONRAKİ YANGINA 100’ER AĞAÇ

        Bu yangından bir gün sonra yine havai fişekle yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.F.V. ve A.A. hakkında da “Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirlemiş olduğu yer ve zamanda ayrı ayrı 100'er adet ağaç dikme” şeklinde adli kontrol tedbirine karar verildi.

        İstanbul’da yasaklandı

        İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştı. Valiliğin açıklamasında ilgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerinin denetimlerinin aralıksız süreceği, yasağa uymayan hakkında yasal işlem yapılacağı belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Habertürk Anasayfa