Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek

Bursa’da havai fişeklerin neden olduğu yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama kararı ile birlikte Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği alanlarda ağaç dikmelerini de kapsayan adli kontrol kararları verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheli S.D., ve suça sürüklenen çocuklar A.K., M.B. M.A. ve İ.E.C.’nin yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheli S.D. ve suça sürüklenen çocuk M.B.’nin tutuklama talebi ile, suça sürüklenen çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.’nin ise “Toplu yaşanan yerlerde veya diğer alanlarda genel güvenliği tehlikeye sokabilecek mahiyetindeki alet ve edevatlar (havai fişek, meşale vs.) ile eylemlerde bulunmama ve yangın konularında eğitim tedbirlerine tabi olmak şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulması talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

REKLAM BİRİ EVİNDE KALACAK DİĞERLERİ AĞAÇ DİKECEK Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Şüpheli S.D.’nin tutuklanmasına, suça sürüklenen çocuk M.B.’nin “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbirine, suça sürüklenen çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.’nin ise “Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirlemiş olduğu yer ve zamanda ayrı ayrı 50'şer adet ağaç dikme” şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verildi. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin de konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği bildirildi. BİR GÜN SONRAKİ YANGINA 100’ER AĞAÇ Bu yangından bir gün sonra yine havai fişekle yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.F.V. ve A.A. hakkında da “Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirlemiş olduğu yer ve zamanda ayrı ayrı 100'er adet ağaç dikme” şeklinde adli kontrol tedbirine karar verildi.

İstanbul’da yasaklandı İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştı. Valiliğin açıklamasında ilgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerinin denetimlerinin aralıksız süreceği, yasağa uymayan hakkında yasal işlem yapılacağı belirtilmişti.