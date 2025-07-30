Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Hindistan'a yüzde 25 vergi | Dış Haberler

        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi

        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. Trump, Hindistan'ın Rusya'dan enerji ithalatına dikkat çekti. Trump diğer yandan Brezilya'ya toplamda yüzde 50 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzaladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 18:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Çin'le birlikte Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullandı.

        Trump, Truth Social hesabından Hindistan'a ilişkin paylaşım yaptı.

        Hindistan'ın dost bir ülke olduğuna işaret eden Trump, "Buna rağmen, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksekler arasında ve tüm ülkeler içerisindeki en zorlu ve berbat, parasal olmayan ticaret engellerine sahipler." ifadelerine yer verdi.

        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Haberi Görüntüle

        Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığını belirten Trump, "Ayrıca Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil. Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." paylaşımında bulundu.

        REKLAM

        Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etti.

        BREZİLYA KARARI

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya toplamda yüzde 50 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzaladı.

        Açıklamada, Brezilya tarafından yürütülen politikaların ABD dış politikasına oluşturduğu tehdit de vurgulandı.

        ABD Başkanı, Rusya ile yakın ticari ortağı olan ülkelere yönelik ikincil yaptırımları gündeme alabileceğini ifade etmişti.

        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Habertürk Anasayfa