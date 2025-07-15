ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile olan görüşmesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve Ukrayna'ya yeni bir silah sevkiyatı gerçekleşeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı, Rusya ile 50 gün içinde bir anlaşma sağlanamaması durumunda, ikincil gümrük vergilerine (yaptırımlara) başvurulacağını dile getirdi.

CBS'in haberine göre, üst düzey Rus yetkililer, Donald Trump'ın Rusya'nın ticari ortaklarına gümrük vergisi uygulamasının kabul edilemez olacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise; Rusya'nın ticari ortaklarından Çin, Brezilya ve Hindistan'ın ikincil yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve ciddi şekilde etkilenebileceğini işaret etti. Rutte, Pekin, Yeni Delhi ve Brezilya yönetimlerinin Vladimir Putin'e telefon açması gerektiğini belirterek "Lütfen Vladimir Putin'i arayın." dedi.

İkincil yaptırımlar, yaptırımlara tabi esas ülkeyle ilişkisi olan diğer ülkeleri de etkileyen bir yaptırım türü olarak biliniyor.

ABD Başkanı Trump, Rutte ile basın mensuplarının sorularını yanıtlarken "(Ukrayna'ya) en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız. Bu süreçte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in orada bulunması nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerde daha ciddi karşılandım." diye konuştu.

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington ziyareti öncesi sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşımda bulunmuştu.

ABD'nin "dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri süren Trump, "Bu, trilyonlarca dolarlık bir maliyete mal olmuştur ve artık sürdürülebilir değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.