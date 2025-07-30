Fenerbahçe'den Chobani ile tarihi sponsorluk anlaşması!

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi.

Sponsorluk anlaşmasında açılış konuşmasını Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan yaptı. Kızılhan, "Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne hoş geldiniz. Tarihimizin en önemli imzalarından biri için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

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🎙️ Fenerbahçe genel sekreteri Burak Kızılhan: "Toplamda 10 sezon ve her yıl 10 milyon € olmak üzere stadyum isim sponsorluğu, toplamda 5 sezon ise Avrupa forma göğüs sponsorluğu konusunda sözleşme imzaladık." pic.twitter.com/VG4bc5Jz7a — HT Spor (@HTSpor) July 30, 2025

"BU ANLAŞMA TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"

"Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için önemli olacak. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederim. Chobani bir dünya markasına dönüşmüş, ülkemizdeki girişimcilere destek olmuş, deprem felaketine sessiz kalmamış, mültecilere iş imkanı sağlayarak, global girişimlere öncülük etmiştir."

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"TOPLAMDA 10 SEZON STADYUM İSİM SPONSORLUĞU"

"Toplamda 10 sezon ve her yıl 10 milyon Euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu, toplamda 5 sezon ise Avrupa forma göğüs sponsorluğu konusunda sözleşme imzaladık."

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan: "2025-2026 sezonundan itibaren, 5+5 sezon yani toplamda 10 sene ve her sezon 10.000.000 Euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon yani toplamda 5 sene geçerli olmak üzere Futbol A takım Avrupa forma göğüs sponsorluğu için… pic.twitter.com/OO4MP4GoMO — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025

HAMDİ ULUKAYA: BUGÜNDEN DAHA GÜZEL BİR GÜN OLAMAZ

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya: Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız... Bugün sabah evden çıkarken eşimle bir fotoğraf çektik ve 'Bugünden daha güzel bir gün olamaz' dedik. Bu özel günü yaşamanın sevincini taşıyorum. Burada, sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur ve onur.

"BİZİ İKNA ETMESE BUGÜN BURADA OLMAZDIK" "Sayın başkanın üç ay önce bir telefonu, bizi buraya getirdi. Bizi ikna etmese, bugün burada olmazdık. 'Olur mu canım Chobani ABD'de, Türkiye'de işimiz yok' dedim ama içimden de gülümsedim. İçimize kurt düştü, sayın başkanın müthiş misafirperverliği ve insanlığı... Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarıma selam gönderiyorum, onları ilk maça bekliyorum. Buradaki müthiş enerjiyi radyodan hisseder ve Kadıköy'ü merak ederdik. İlk defa üniversiteye hazırlanırken geldim ve kale arkasından bilet aldım. Oradaki arkadaşlarıma şimdi buradan selam gönderiyorum. Ülkemizdeki Fenerbahçelilere, çocuklara mesaj gönderiyorum. Biz aklımızı bir araya getirirsek, yapamayacağımız bir şey yok! Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu. Ondan başka bir şey, daha büyük duygu olamaz. Kasabadaki arkadaşlarımı buraya davet edeceğim ve beraber maç izleyeceğiz." “Beni Fenerbahçem’e, çocukluğuma ve ülkeme böyle getirdiğiniz için de teşekkür ederim.” pic.twitter.com/ScetUkmEAM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025 REKLAM "BİZ FENERBAHÇELİLERİN YOL ARKADAŞIYIZ" "Sayın başkanın yüreği Fenerbahçe için yanıyor. Fenerbahçe böyle duygusal bir yer. Eğer bize o telefonu açmasa, biz de burada olmazdık. Halkımız için, Fenerbahçeliler için hayırlı olsun. Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız, bundan ötesi yok. Bugün buradayız, bir ay sonra memlekete gideceğiz ve sonra maça geleceğiz. Chobani sadece tabelada desteklemeyecek, her noktada yanınızdayız. Fenerbahçe ve ülkemiz için güzel bir şey olur."

"BU SEZON GÜZEL ŞEYLER OLACAK" "Bu sezon çok güzel şeyler olacak, hissediyorum. Hislerime güvenen birisiyim. Beni Fenerbahçe'ye, çocukluğuma, ülkeme böyle getirdiğiniz ve kabul ettiğiniz için minnettarım." "BU BİR BAŞLANGIÇ" Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya: "Bu bir başlangıç. Biz hiçbir zaman pazarlık yapmadık, en iyi şekilde bir araya gelebilmek için görüştük. Daha önce 1 milyon dolar, özellikle deprem bölgesindeki çocuklar için birliktelik de yaptık. Senede 1 milyon dolar Türkiye için yardım kampanyası girişimi yapacağız." "ÜÇ ŞAPKA TAKARIM, VE F.BAHÇE'DE O ŞAPKALARDAN BİRİ" Hamdi Ulukaya: "Fenerbahçe, Türkiye'nin dünyaya kapısı. Böyle bir marka ile beraber olmak kolay kolay olmuyor. Ben marka hastasıyım. Üç şapka takarım ve Fenerbahçe de o şapkalardan biri." "ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE" Hamdi Ulukaya: "Fenerbahçe'ye bize verdiğimiz sponsorluktan daha yüksek bir teklif gelirse biz ya bu yeni teklif bedelini veririz ya da yeni teklifin kabul edilmesi için elimizden geleni yaparız. Önemli olan Fenerbahçe" "İKİ AY İÇİNDE FUTBOLLA ALAKALI BÜYÜK AÇIKLAMAMIZ OLACAK" Hamdi Ulukaya: İki ay içinde futbolla alakalı çok büyük bir açıklamamız daha olacak. Chobani olarak futbola çok önem veriyoruz ve ABD'de çok bilinen bir markayız. Futbola biz ABD'de 'soccer' diyoruz ve büyük bir yatırımımız olacak. ABD'de de yeni bir sponsorluğumuz olacak.

"TÜRKİYE, ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE" Hamdi Ulukaya: Ben ve Chobani, bundan sonra Türkiye'ye gelecek. Dünyanın bütün şirketlerine Türkiye'ye yatırım için bundan daha güzel bir zaman olamayacağını söylüyorum. Bu güzel ülke gibi fırsat, dünyada başka bir yerde yok. Pandemiden sonra birçok soruna rağmen bu ülke dimdik ayakta. Çok güzel bir ülke. "BİRÇOK ŞİRKETİ TÜRKİYE'YE DAVET EDECEĞİZ" Hamdi Ulukaya: Sayın Cumhurbaşkanıza da söyledim, Chobani'nin gelmesinin ardından birçok şirketi Türkiye'ye davet edeceğiz. Fenerbahçe gibi markalar dünya çapında başarılı olursa, herkes Türkiye'ye gelir. BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamalarda bulunurken "Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzeri yok! Son derece gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı. "AVRUPA'DA EN YÜKSEK ANLAŞMALARDAN BİRİNİ YAPTIK" Ali Koç: Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği videoda çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek işbirliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık.

Başkanımız Ali Y. Koç: “Chobani markasıyla ve onun değerli kurucusu, Sayın Hamdi Ulukaya ile başlattığımız bu yolculuk; sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve bir vizyon ortaklığıdır.” pic.twitter.com/GqqOXHaOeJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025 "BU SADECE BİR SPONSPORLUK DEĞİL" Ali Koç: Fenerbahçe ve Chobani yani iki dünya markası. Sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için çalışıyor. Fenerbahçe'ye olan aidiyeti ve bu topraklara olan inancıyla birlikte bu anlaşmadaki itici güç, Hamdi Ulukaya olmuştur." Bu sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve vizyon ortaklığıdır. Hamdi Ulukaya'ya camiamız adına şükranlarımı iletiyorum. "BU ÇOK GÜZEL BİR YOL ARKADAŞLIĞI OLACAK" Ali Koç: Aynı öğretmenden dayak yediğimiz kardeşim Tarkan Gürkan yıllardır Chobani CFO'su, Mehmet Lütfi Kırdar ile yıllardır tanışırız, senelerdir Amerika'da ama onu hayatındaki ilk Fenerbahçe maçına çocukken ben götürdüm. O da Chobani'de. Nereden nereye. Başkanımız Ali Y. Koç: “Biz bu yola çıktığımızda, kulübümüzü sadece sportif başarılarla değil, mali disipliniyle, kurumsal yapısıyla, şeffaflığıyla ve itibarıyla da örnek bir yapıya kavuşturma sözü verdik. Bu anlaşma; o sözün, o vizyonun, o inancın somut bir yansımasıdır.” pic.twitter.com/L2RK2Qb2ZJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025 "BİZ BU YOLA ÇIKTIĞIMIZDA SADEEC SPORTİF BAŞARI SÖZÜ VERMEDİK" Ali Koç: Biz bu yola çıktığımızda sadece sportif başarı sözü vermedik. Mali disiplin, kurumsal yapı ve şeffaflığın da sözünü vermiştik. "BENİ GELECEK İÇİN ÇOK ÜMİTLENDİRİYOR" Ali Koç: Batıl inançları yüksek biriyim ama bütün yıldızların aynı çizgide olması, beni gelecek için çok ümitlendiriyor. Başkanımız Ali Y. Koç: “Fenerbahçe artık sadece sahada değil, marka değerinde, ekonomik gücünde ve vizyoner iş birliklerinde de Türkiye’nin öncü spor kulübüdür.” pic.twitter.com/dps5LZm28A — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025 TRANSFER AÇIKLAMASI Ali Koç: Transfere gelince, bugün bile bir şey olabilir... "ATATÜRK STADI İÇİN BİRDEN FAZLA BAŞVURUMUZ OLDU" Ali Koç: Statta Şükrü Saracoğlu adı devam ediyor. Çatıda Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Üzülerek şunu söylemek istiyorum, Atatürk Stadı için birden fazla başvurumuz oldu ve cevap verilmedi. Kamuda bir ay içinde cevap gelmezse, bir daha başvuru yapmanız gerekiyor. Yine başvurduk ama cevap alamadık.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ SPOR KULÜBÜDÜR" Ali Koç: Fenerbahçe artık sadece sahada değil, marka değerinde, ekonomik gücünde ve vizyoner iş birliklerinde de Türkiye'nin öncü spor kulübüdür. TOPLAM 120 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği! Haberi Görüntüle Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir? Haberi Görüntüle