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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi

        Koç Holding; iştiraki Tek-Art'ın Göcek'teki Village Port ve Exclusive Port marinalarını Yıldız Holding ile Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sağlam İnşaat'tan 160 milyon dolara (6.49 milyar TL) devralmak için anlaşma imzaladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 23:53 Güncelleme: 29.07.2025 - 23:53
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        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
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        Koç Holding'in yüzde 75’ine sahip olduğu Tek-Art Kalamış, Göcek’teki Village Port ve Exclusive Port marinalarının deniz ve kara kullanım haklarını satın almak üzere Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat ile anlaşmaya vardı. Marinaların yanında bağlı otellerin de işletme hakkı Tek-Art tarafından devralınacak.

        Anlaşma kapsamında Tek-Art toplamda 160 milyon dolarlık nakit ödeme gerçekleştirecek.

        Koç Holding tarafından KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "Sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sine sahip olan ve bu marinaları işletmekte olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin (Beta) sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'den, MCI ile RAM'ın sermayesinin %50'sini temsil eden diğer payların ise Sağlam İnşaat'tan satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır."

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        KARA ALANLARININ İZNİ 2033, DENİZ ALANLARININ İZNİ 2073'E KADAR

        "MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın bulunduğu kara alanlarının 31 Aralık 2033 tarihine kadar, deniz alanlarının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanma iznine sahip olup, söz konusu marinalar Beta tarafından işletilmektedir. MCI ve RAM'ın paylarının satın alınması ile birlikte MCI ve RAM'ın kullanım hakkı sahibi olduğu alanlarda bulunan otel varlıkları da devralınmış olacaktır.

        Sözleşme uyarınca, MCI ve RAM sermayelerinin %50'sini temsil eden paylar için Sağlam İnşaat'a ve Beta sermayesinin tamamını temsil eden paylar için Yıldız Holding A.Ş.'ye ödenecek toplam bedel, kapanış tarihi itibarıyla net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tâbi olmak kaydıyla, 160.000.000 USD'dir.

        İşlemin tamamlanması, Rekabet Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izinlerinin alınması, MCI ve RAM'ın kullanım hakkına sahip olduğu alanda bulunan ve varlıkları MCI ve RAM'ın mülkiyetinde olan otellerin işletilmesine yönelik kira sözleşmesinin taraflarca mutabık kalınacak bir tarih itibariyle feshine dair protokol imzalanması dahil belirli kapanış şartlarına tâbidir. Sözleşme uyarınca Rekabet Kurulu onayının 15 Aralık 2025'e kadar alınamaması halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmakta olup, bu tarih itibarıyla diğer kapanış şartlarının yerine getirilmemesi halinde ise Tek-Art'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır."

        KALAMIŞ MARİNANIN İŞLETMESİNİ 504 MİLYON DOLARA ALMIŞTI

        Koç Holding, şubat ayında Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkını toplamda 504 milyon dolar bedelle almıştı. Söz konusu işletme hakkının ihalesi geçen yıl temmuz ayında gerçekleştirilmiş Koç Holding en iyi ikinci teklifi vermişti. En iyi teklifi veren firmanın şartları yerine getirememesi üzerine Tek-Art sözleşmeyi imzalamak üzere davet edilmişti.

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