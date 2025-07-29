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        Haberler Magazin Katy Perry ile Justin Trudeau, aşk iddialarıyla gündemde - Magazin haberleri

        Katy Perry ile Justin Trudeau, aşk iddialarıyla gündemde

        Ünlü şarkıcı Katy Perry ile Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile birlikte akşam yemeğinde görüntülendi. Dikkat çeken bu buluşma, Perry'nin Orlando Bloom ile nişanını bitirmesinden yalnızca bir ay sonra gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 20:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:55
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        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
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        ABD’li pop yıldızı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau, Montréal’de birlikte akşam yemeğinde görüntülendi. Bu sürpriz buluşma, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

        Bir restoranda baş başa yemek yiyen Katy Perry ile Justin Trudeau’dan aşk iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.

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        Katy Perry, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. 2019'da nişanlanan Perry ile Bloom, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Ayrılığı dostane bir şekilde gerçekleştiren Perry ile Bloom, ortak ebeveynlik konusunda iş birliği yapmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

        Temmuz ayının başında Katy Perry ile Orlando Bloom, İtalya'nın Amalfi kıyılarında Jeff Bezos ve Lauren Sánchez ile tatil yaparken görüntülenmişti. Ancak Bloom, Bezos ve Sánchez’in Venedik’teki düğününe tek başına katıldı. Ünlü oyuncu, düğünün ardından geçirdiği hafta sonunda, 27 yaşındaki meslektaşı Sydney Sweeney ile Venedik sokaklarında yürürken kameralara yansıdı. Bu yakınlık, ikili arasında yeni bir ilişkinin başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

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        Öte yandan Justin Trudeau da geçtiğimiz yıl özel hayatıyla gündeme gelmişti. 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını açıklayan Trudeau, 3 çocuk sahibi oldukları evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Backgrid USA

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        #Katy Perry
        #Justin Trudeau

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