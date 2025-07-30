Terörsüz Türkiye'de 'Bir Anadolu Şenliği' başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yeni bir program hazırladı.

'Bir Anadolu Şenliği' adı altında düzenlenecek olan program dizisinin hangi illerde gerçekleştirileceği yarın İstanbul AKM'de açıklanacak.

REKLAM advertisement1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2025 yılı ilk 6 aylık turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerini sunacağı basın toplantısında, 'Bir Anadolu Şenliği'nin hangi illerde gerçekleştirileceğini ve programın ayrıntılarını da açıklayacak.