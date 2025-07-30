Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.606,55 %1,14
        DOLAR 40,5815 %0,02
        EURO 46,8603 %-0,02
        GRAM ALTIN 4.343,26 %0,07
        FAİZ 40,60 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 49,68 %-0,38
        BITCOIN 118.389,00 %0,77
        GBP/TRY 54,2638 %0,09
        EUR/USD 1,1537 %-0,09
        BRENT 71,83 %-0,94
        ÇEYREK ALTIN 7.101,23 %0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Forma fiyatları enflasyonu da kuru da katladı! - İş-Yaşam Haberleri

        Forma fiyatları enflasyonu da kuru da katladı!

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2025/2026 sezonunda giyeceği formalar taraftarla buluştu. Son şampiyon Galatasaray'ın formaları 4500 TL'den satışa çıkarken Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin formaları ise 4250 TL fiyatla mağazalardaki yerini aldı. 3 büyük takımın forma fiyatları incelendiğinde hem enflasyona karşı hem de Euro kuruna karşı olağanüstü bir artış olduğu görülüyor. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 30.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her sezon öncesinde taraftarların merakla beklediği formalar görücüye çıktı. Gelişen tasarımlarla artık hem tribünde hem de sokaklarda görmeye alıştığımız formaların fiyatları cep yakıyor. Üç büyük ekip olarak anılan takımlardan ligin son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezon formaları 4500 TL fiyatla satışa çıktı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin formaları ise 4250 TL'lik etiketle raflarda yerini aldı.

        Forma fiyatlarının son 5 sezonluk grafiğine baktığımızda hem enflasyona hem de Euro kuruna karşı olağanüstü bir artış kaydettiği görülüyor.

        BEŞİKTAŞ ÜRETİCİ FİYAT (TL) FİYAT (EURO) ENFLASYONA GÖRE ZAM GELSEYDİ (TL)
        25/26 ADIDAS 4250 90.6 2059.6
        24/25 ADIDAS 3000 85.5 1525.1
        23/24 ADIDAS 1400 49.4 888.8
        22/23 ADIDAS 600 34.3 643.0
        21/22 ADIDAS 360 35.0

        Beşiktaş'ın formaları 2021/2022 sezonu öncesinde 360 TL'den satışa çıktı. 35 Euro'ya tekabül eden bu fiyat, enflasyonla paralel olarak artsaydı bu sezon 2060 TL civarında olacaktı. Euro bazında fiyat 90 Euro'nun üzerine çıkmış durumda.

        FENERBAHÇE ÜRETİCİ FİYAT (TL) FİYAT (EURO) ENFLASYONA GÖRE ZAM GELSEYDİ (TL)
        25/26 ADIDAS 4250 90.6 1830.74
        24/25 PUMA 3000 85.5 1355.62
        23/24 PUMA 1400 49.4 790
        22/23 PUMA 630 36.1 571.58
        21/22 PUMA 320 31.1

        Fenerbahçe ise aynı sezonda formalarını 320 TL'den satışa sundu. Fenerbahçe'nin 2021 yazında formaları yaklaşık 31 Euro'ya denk geliyordu. Enflasyonla paralel artış gerçekleşseydi formalar 1830 TL civarında seyredecekti.

        GALATASARAY ÜRETİCİ FİYAT (TL) FİYAT (EURO) ENFLASYONA GÖRE ZAM GELSEYDİ (TL)
        25/26 PUMA 4500 95.9 2288.43
        24/25 PUMA 3000 85.5 1694.52
        23/24 NIKE 1450 51.2 987.5
        22/23 NIKE 800 45.8 714.47
        21/22 NIKE 400 38.9

        Galatasaray'ın formaları 2021/2022 sezonunda 400 TL'lik etiketle taraftarla buluştu. Euro bazında 39 Euro'ya denk gelen fiyat, bugün 96 Euro'ya denk geliyor. Eğer fiyatlar enflasyonla paralel seyretseydi, bu sezonki formalar yaklaşık 2290 TL'ye alıcı bulacaktı.

        Not: Euro kurunda ilgili yılın Temmuz ayının ilk iş gününün kuru baz alındı. Enflasyonda ise bu yıl son olarak haziran enflasyonu açıklandığı için ilgili yılın haziran ayı enflasyonuyla karşılaştırma yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Habertürk Anasayfa