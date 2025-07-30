Forma fiyatları enflasyonu da kuru da katladı! - İş-Yaşam Haberleri

Forma fiyatları enflasyonu da kuru da katladı! - İş-Yaşam Haberleri

Her sezon öncesinde taraftarların merakla beklediği formalar görücüye çıktı. Gelişen tasarımlarla artık hem tribünde hem de sokaklarda görmeye alıştığımız formaların fiyatları cep yakıyor. Üç büyük ekip olarak anılan takımlardan ligin son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezon formaları 4500 TL fiyatla satışa çıktı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin formaları ise 4250 TL'lik etiketle raflarda yerini aldı.

Forma fiyatlarının son 5 sezonluk grafiğine baktığımızda hem enflasyona hem de Euro kuruna karşı olağanüstü bir artış kaydettiği görülüyor.

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BEŞİKTAŞ ÜRETİCİ FİYAT (TL) FİYAT (EURO) ENFLASYONA GÖRE ZAM GELSEYDİ (TL) 25/26 ADIDAS 4250 90.6 2059.6 24/25 ADIDAS 3000 85.5 1525.1 23/24 ADIDAS 1400 49.4 888.8 22/23 ADIDAS 600 34.3 643.0 21/22 ADIDAS 360 35.0

Beşiktaş'ın formaları 2021/2022 sezonu öncesinde 360 TL'den satışa çıktı. 35 Euro'ya tekabül eden bu fiyat, enflasyonla paralel olarak artsaydı bu sezon 2060 TL civarında olacaktı. Euro bazında fiyat 90 Euro'nun üzerine çıkmış durumda.

FENERBAHÇE ÜRETİCİ FİYAT (TL) FİYAT (EURO) ENFLASYONA GÖRE ZAM GELSEYDİ (TL) 25/26 ADIDAS 4250 90.6 1830.74 24/25 PUMA 3000 85.5 1355.62 23/24 PUMA 1400 49.4 790 22/23 PUMA 630 36.1 571.58 21/22 PUMA 320 31.1

Fenerbahçe ise aynı sezonda formalarını 320 TL'den satışa sundu. Fenerbahçe'nin 2021 yazında formaları yaklaşık 31 Euro'ya denk geliyordu. Enflasyonla paralel artış gerçekleşseydi formalar 1830 TL civarında seyredecekti.

GALATASARAY ÜRETİCİ FİYAT (TL) FİYAT (EURO) ENFLASYONA GÖRE ZAM GELSEYDİ (TL) 25/26 PUMA 4500 95.9 2288.43 24/25 PUMA 3000 85.5 1694.52 23/24 NIKE 1450 51.2 987.5 22/23 NIKE 800 45.8 714.47 21/22 NIKE 400 38.9

Galatasaray'ın formaları 2021/2022 sezonunda 400 TL'lik etiketle taraftarla buluştu. Euro bazında 39 Euro'ya denk gelen fiyat, bugün 96 Euro'ya denk geliyor. Eğer fiyatlar enflasyonla paralel seyretseydi, bu sezonki formalar yaklaşık 2290 TL'ye alıcı bulacaktı.

Not: Euro kurunda ilgili yılın Temmuz ayının ilk iş gününün kuru baz alındı. Enflasyonda ise bu yıl son olarak haziran enflasyonu açıklandığı için ilgili yılın haziran ayı enflasyonuyla karşılaştırma yapıldı.