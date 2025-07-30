Dünya tarihindeki en büyük depremler: Kamçatka 8. sırada

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, derinliği yaklaşık 12 mil olan sığ deprem, Rusya'nın Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin yaklaşık 78 mil doğu-güneydoğusunda TSİ 07:24'te kaydedildi. Kamçatka ve Rusya'nın uzak doğu bölgesi, yoğun depremler ve volkanik patlamalarla bilinen jeolojik olarak aktif bir bölge olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

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Kamçatka Valisi Vladimir Solodov, Telegram mesajlaşma uygulamasında yayınladığı bir videoda, ilk bilgilere göre herhangi bir yaralanma olmadığını ancak bir anaokulunun hasar gördüğünü söyledi:

"Bugünkü deprem ciddi ve onlarca yıldır yaşanan sarsıntıların en şiddetlisiydi."

USGS'nin bildirdiğine göre, rekor kıran depremin ardından büyüklükleri 5.2 ile 6.9 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

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Rusya, Japonya ve Hawaii kıyılarının tümü ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından yayınlanan "tehlikeli tsunami dalgaları" uyarılarına maruz kaldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, ABD'nin Batı Kıyısı'nın tamamı için tsunami alarmı verdi ve yetkililer Hawaii'de tahliye uyarıları yayınladı.

Meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli 8. deprem.

İşte dünya tarihinde ölçülen en büyük depremler...

10. Assam-Tibet depremi: 15 Ağustos 1950

15 Ağustos 1950'de Hindistan ve Tibet'te yıkıma yol açan depremin büyüklüğü 8.6.

Aralarında depremden günler sonra bir barajın yıkılması sonucu ölen yüzlerce kişinin de bulunduğu 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Deprem, bütün köyleri yok eden toprak kaymalarını da tetikledi.

9. Rat Islands depremi: 4 Şubat 1965

Aleut Adaları içinde yer alan bir grup Alaska adası olan Rat Islands yakınlarında 4 Şubat 1965 tarihinde 8,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve deprem bir tsunamiyi de tetikledi.

Depremin ve ardından gelen selin etkisiyle yapılarda hasar meydana geldi ancak herhangi bir ölüm vakası rapor edilmedi.

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8. Kamçatka Yarımadası depremi: 29 Temmuz 2025

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında, Petropavlovsk-Kamçatski'nin yaklaşık 78 mil doğu-güneydoğusunda 8.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem dünya tarihinin en büyük 8. depremi.

Deprem Rusya'da metrelere varan bir tsunami yarattı ve Japonya, Hawaii ve ABD'nin Batı Kıyısı'nın tamamında tsunami uyarılarına yol açtı.

7. Ekvador-Kolombiya depremi: 31 Ocak 1906

Ekvador kıyıları yakınlarında 31 Ocak 1906 tarihinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem Ekvador ve Kolombiya'da 500 ila 1,500 kişinin ölümüne yol açan bir tsunamiye neden oldu.

Depremin büyüklüğü ilk olarak 8.2 olarak tahmin edildikten sonra yeniden hesaplandı. Tsunami 12,5 saat sonra 5.000 mil uzaklıktaki Hilo, Hawaii'ye ulaştı.

6. Şili depremi: 27 Şubat 2010 27 Şubat 2010 tarihinde Şili'nin Quirihue kenti yakınlarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, iki düzineden fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı, 12 bin kişi yaralandı ve yüz binlerce yapı hasar gördü ya da yıkıldı. REKLAM Deprem Güney Amerika'nın büyük bölümünde hissedildi. 800 binden fazla insan evlerinden oldu. Ekonomik kaybın 30 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Tsunami San Diego, Kaliforniya'ya kadar ulaştı ve burada demirli teknelere zarar verdi. 5. Kamçatka, Rusya yakınlarında deprem: 4 Kasım 1952 Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 9.0 büyüklüğünde deprem, ciddi hasara yol açan ve en az 4 bin kişinin ölümüne neden olan bir tsunamiyi tetikledi. Pasifik Okyanusu boyunca ilerleyen tsunamiyle dalgalar tekneleri ve iskeleleri tahrip etti. Hawaii'de 1 milyon dolara varan hasara yol açtı.

4. Japonya depremi ve tsunami: 11 Mart 2011 Büyük Tohoku Depremi 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'yı 9.1 büyüklüğünde vurdu ve depremden sonraki 30 dakika içinde yıkıcı bir tsunamiyi de tetikledi. Tsunami üç nükleer reaktörü devre dışı bırakarak bir nükleer felakete yol açtı. Bunun sonucunda yüzlerce yangın da çıktı. REKLAM 18 binden fazla kişi öldü ve 6 binden fazla kişi yaralandı. Çoğunluğu tsunami nedeniyle olmak üzere 100 binden fazla ev tamamen yıkıldı ve yaklaşık bir milyon ev de hasar gördü. Hawaii, Kaliforniya, Peru ve Galapagos Adaları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında tsunamiden kaynaklanan hasarlar kaydedildi.

3. Sumatra-Andaman Adaları depremi: 26 Aralık 2004 26 Aralık 2004 tarihinde Kuzey Sumatra'nın batı kıyısı açıklarında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami, Asya ve Afrika'daki 10 ülkede 283 binden fazla insanın ölümüne ve 1 milyondan fazla insanın da yerinden olmasına neden oldu. U.S. Geological Survey sitesi "Tsunami, kayıtlı tarihteki diğer tüm tsunamilerden daha fazla can kaybına neden oldu ve Hint, Pasifik ve Atlantik Okyanuslarındaki gelgit ölçerlerde neredeyse dünya çapında kaydedildi" dedi. 2. Büyük Alaska Depremi: 28 Mart 1964 "Hayırlı Cuma Depremi" olarak da bilinen, Alaska'nın güneyinde meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki deprem ve tsunami 131 kişinin ölümüne ve Anchorage, Chitina, Glennallen, Homer, Hope ve Alaska'nın diğer birçok şehrinde 2 milyar doların üzerinde hasara yol açtı.

1. Valdivian Depremi: 22 Mayıs 1960 Valdivian Depremi ya da Büyük Şili Depremi, kayıtlara geçen en büyük deprem. Şili kıyılarında Valdivia ve Puerto Montt bölgesi yakınlarında 9.5 büyüklüğünde ölçüldü. Güney Şili'de en az 1655 kişi öldü ve 3 binden fazla kişi yaralandı; Hawaii'de 61; Japonya'da 138 ve Filipinler'de 32 kişi öldü. Deprem ve tsunaminin ardından evlerde meydana gelen yaygın hasar yaklaşık 2 milyon kişiyi evsiz bıraktı. Tsunamiden kaynaklanan hasar Hawaii, Japonya ve ABD'nin Batı Kıyısı'nda kaydedildi.