Donald Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya'ya 10 gün verdiğine ilişkin açıklamasını yinelerken, 10 günün bugünden itibaren başladığını ifade etti.

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ABD Başkanı, anlaşma olmaması durumunda, Rusya'ya tarife uygulanacağını belirtirken "Tarifelerimiz onları etkileyebilir ya da etkilemeyebilir." şeklinde konuştu.

Trump, açıklamaları ile ilgili Rusya'dan herhangi bir cevap almadığını ve bunun bir utanç olduğunu dile getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nı devam ettirmek istediğini işaret etti.

Gazze'deki insani durum hakkında da konuşan Trump, çocukların açlık yaşadığını ve gıda desteği sağlayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine de değinirken "Şi görüşmek istiyor, muhtemelen bu yılın sonundan önce gerçekleşecek." dedi.

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RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağı yönündeki açıklamasını kayda aldıklarını belirterek, "Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözümüne ve çözüm sürecinde çıkarlarımızın sağlanmasına bağlı kalıyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Trump'ın Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Trump'ın bu açıklamasını kayda aldık. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyon sürüyor. Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözümüne ve çözüm sürecinde çıkarlarımızın sağlanmasına bağlı kalıyoruz." şeklinde konuştu. Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ne iyi ne de kötü ilerlediğini vurgulayarak, "Daha güçlü bir dinamizm görmek istiyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu sürecin ilerlemesi için her iki tarafın da itici güç sağlaması gerekiyor. Sürecin hız kazanmasını umuyoruz." diye konuştu. ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) uzatılması konusunda etkileşimde olmadıklarını kaydeden Peskov, buna ikili ilişkilerdeki durumun engel olduğunu belirtti. Sözcü Peskov, Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki bir ceza infaz kurumuna saldırı düzenlediği yönündeki iddiaya ilişkin, "Rus ordusu sivil hedeflere saldırı düzenlemiyor. Saldırılar, yalnızca askeri altyapıya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir