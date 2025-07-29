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        Haberler Gündem Güncel Çekmeköy'de fabrika yangını! | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'de fabrika yangını!

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği Çekmeköy'deki elyaf fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 23:48
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        Çekmeköy'de fabrika yangını!
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        Çekmeköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesinde, ormana yakın noktada bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi’nde sünger fabrikasında çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu.

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        Saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi’nde bulunan elyaf - sünger fabrikasında yangın çıktığını belirten Valilik açıklamasında, "Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

        Yangının ormanlık alana sirayet etmediği ve yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

        YANGIN KONTROL ALTINDA

        İstanbul Valiliği Çekmeköy'deki elyaf fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

        Ayrıntılar geliyor...

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