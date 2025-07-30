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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı | Dış Haberler

        Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

        Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında, Türkiye saati ile (TSİ) 02.24'te 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika, ABD ve Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Uyarının ardından ilk tsunami dalgası Japonya'ya ulaştı, yetkililer 24 saat içinde büyük bir tsunaminin olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.07.2025 - 03:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 07:31
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        Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem!
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        ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile (TSİ) 02.24'te 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

        Harita

        TSUNAMİ UYARISI

        Yerin 18,2 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Dalga boyunun ise 3-4 metreyi bulabileceği belirtildi.

        Japon yetkililer, 24 saat için büyük bir tsunaminin olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Japon hükümeti kıyı bölgeler için tahliye emri verdi. Fukuşima Nükleer Santrali'nin de tedbir amaçlı boşaltıldığı ifade edildi.

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        Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçılar da kaydedildi. Yerel yetkiler, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirken birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi.

        20 TEMMUZ'DA 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

        Rusya’nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz 20 Temmuz’da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.

        TRUMP'TAN HAWAİİ İÇİN TSUNAMİ UYARISI

        ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

        Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

        Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

        Trump, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

        En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.

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        #Son dakika haberler
        #rusya
        #Kamçatka
        #son depremler
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