Galatasaray'dan Como'ya Morata yanıtı!
Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya Como talip olmuştu. İtalyan kulübü sarı-kırmızılılara teklifini iletirken, yıldız ismin transferiyle ilgili karar verildi.
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Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Osimhen'i transfer etmeye hazırlanan ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılıların, İspanyol golcüyle ilgili kararı merak ediliyordu.
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COMO'NUN TEKLİFİNE RET!
İtalyan basınından Tutto Mercato Web; Galatasaray'ın Como'nun Morata için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediğini yazdı.
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G.Saray'ın yıldız santrforu ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü ve önümüzdeki sezon da kadrosunda tutmak istediği haberin detaylarında yer aldı.
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"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"
Geçtiğimiz günlerde Como Başkanı Mirwan Suwarso yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam." ifadelerini kullanmıştı.
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"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"
Suwaro ayrıca topun artık Galatasaray'da olduğunu belirterek, "Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." demişti.
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Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
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Galatasaray'ın 15 Ocak 2026'ya kadar 8 milyon Euro veya 10 Haziran 2026'ya kadar 9 milyon Euro'ya Morata'yı satın alma hakkı bulunuyor.
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