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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Como'ya Morata yanıtı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Como'ya Morata yanıtı!

        Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya Como talip olmuştu. İtalyan kulübü sarı-kırmızılılara teklifini iletirken, yıldız ismin transferiyle ilgili karar verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:28
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        • 1

          Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Osimhen'i transfer etmeye hazırlanan ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılıların, İspanyol golcüyle ilgili kararı merak ediliyordu.

        • 3

          COMO'NUN TEKLİFİNE RET!

          İtalyan basınından Tutto Mercato Web; Galatasaray'ın Como'nun Morata için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediğini yazdı.

        • 4

          G.Saray'ın yıldız santrforu ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü ve önümüzdeki sezon da kadrosunda tutmak istediği haberin detaylarında yer aldı.

        • 5

          "MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"

          Geçtiğimiz günlerde Como Başkanı Mirwan Suwarso yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam." ifadelerini kullanmıştı.

        • 6

          "YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"

          Suwaro ayrıca topun artık Galatasaray'da olduğunu belirterek, "Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." demişti.

        • 7

          Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

        • 8

          Galatasaray'ın 15 Ocak 2026'ya kadar 8 milyon Euro veya 10 Haziran 2026'ya kadar 9 milyon Euro'ya Morata'yı satın alma hakkı bulunuyor.

        • 9
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