Beşiktaş'ta Arroyo'ya Brezilya'dan talip çıktı!
Brezilya ekibi Fortaleza'nın, Beşiktaş forması giyen Keny Arroyo'nun transferi için siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Keny Arroyo geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımlarını silmişti
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Brezilya Serie A takımlarından Fortaleza, Beşiktaş'ın genç yeteneği Keny Arroyo'yu transfer etmek için girişimlere başladı.
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RTI Esporte'de yer alan habere göre; teknik direktör Renato Paiva'nın isteğiyle harekete geçen Fortaleza yönetimi, 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta yeterince forma şansı bulamayan Arroyo'nın, Brezilya ekibinin ilgisine sıcak yaklaştığ ifade edildi. Genç oyuncu, transfer görüşmelerinin başlatılması için siyah-beyazlı kulüple iletişime geçilmesine onay verdi.
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Beşiktaş, Haziran 2024’te Keny Arroyo’nun bonservisinin yüzde 50’sini Ekvador temsilcisi Independiente del Valle’den 6.5 milyon Euro karşılığında almıştı.
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Arroyo’nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayına kadar sürüyor.
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BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Yedek soyunduğu Shakhtar Donetsk maçında da süre alamayan Keny Arroyo, siyah-beyazlılarla bağlarını kopardı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımlarını kaldırmıştı.
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