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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Arroyo'ya Brezilya'dan talip çıktı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Arroyo'ya Brezilya'dan talip çıktı!

        Brezilya ekibi Fortaleza'nın, Beşiktaş forması giyen Keny Arroyo'nun transferi için siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Keny Arroyo geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımlarını silmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:10
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        • 1

          Brezilya Serie A takımlarından Fortaleza, Beşiktaş'ın genç yeteneği Keny Arroyo'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

        • 2

          RTI Esporte'de yer alan habere göre; teknik direktör Renato Paiva'nın isteğiyle harekete geçen Fortaleza yönetimi, 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.

        • 3

          Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta yeterince forma şansı bulamayan Arroyo'nın, Brezilya ekibinin ilgisine sıcak yaklaştığ ifade edildi. Genç oyuncu, transfer görüşmelerinin başlatılması için siyah-beyazlı kulüple iletişime geçilmesine onay verdi.

        • 4

          Beşiktaş, Haziran 2024’te Keny Arroyo’nun bonservisinin yüzde 50’sini Ekvador temsilcisi Independiente del Valle’den 6.5 milyon Euro karşılığında almıştı.

        • 5

          Arroyo’nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayına kadar sürüyor.

        • 6

          BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

          Yedek soyunduğu Shakhtar Donetsk maçında da süre alamayan Keny Arroyo, siyah-beyazlılarla bağlarını kopardı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımlarını kaldırmıştı.

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