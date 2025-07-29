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        Haberler Ekonomi Emlak Borsada Gayrimenkul sertifikalarında günlük fiyat marjı düşürüldü - Emlak Haberleri

        Borsada gayrimenkul sertifikalarında günlük fiyat marjı düşürüldü

        Borsada Gayrimenkul sertifikalarında günlük fiyat marjı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 09:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:26
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        Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 10'dan yüzde yüzde 5'e düşürüldü.

        SPK tarafından düzenlenen gayrimenkul sertifikası; ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden, nominal değeri eşit sermaye piyasası aracını ifade ediyor.

        Gayrimenkul sertifikalarının Borsada işlem görmesi ile inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin sermaye piyasasından elde edilecek kaynaklar ile finanse edilmeleri sağlanarak organize konut ve işyeri üretiminin hızlandırılması ve bu çerçevede tasarruflarını sermaye piyasasında değerlendirmek isteyen yatırımcılara alternatif bir yatırım aracının sunulması hedefleniyor.

        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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