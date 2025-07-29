İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 kişi için daha gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İSFALT ve İETT'de yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası üzerine harekete geçti.

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Soruşturma kapsamında, ihale yetkililerinden oluşan 25 kişi için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin; İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

16 Nisan 2020’de kendi isteğiyle Jandarma Kıdemli Yüzbaşı rütbesiyle emekli olan İrfan Demet, 27 Nisan 2020 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı oldu. Temmuz 2023’ten bu yana da İETT Genel Müdürlüğünü yürütüyor.

Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de olduğu, 22 zanlı gözaltına alındı. 1 kişinin yurtdışında olduğu öğrenildi.

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Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İETT

İrfan Demet- İETT Genel Müdürü

Kazım Taylan Sever -İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya- İETT İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu-İETT Muhasebe Müdürü

Şeyhmus Oral-İETT Mali İiler Daire Başkanı

Cevdet Akarsu-Vekâlet Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca- emekli İETT Satın Alma Daire Başkanı Ülkü Kaya- İETT Planlama şefi/ İhale Bakım Onarım Samet Alptuğ Arıkan - İETT Kağıthane Garaj Müdürü Veli Rıdvanoğlu- İETT Ulaşım Teknoloji Müdürlüğü Ar-Ge Şefi Şevket Eygi- İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Vahdet Melikoğlu- İETT Uzman İSFALT Burak Sırali- Eski İSFALT Genel Müdürü Levent Tunca- İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Rana Uysal- İSFALT Satın Alma Müdürü Sencer Hacıoğlu- İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü - Uygulama Planlama ve Hakediş GMY Vekili Murathan Altınışık- İSFALT İdari İşler Müdürü Göktunç Şentürk-İSFALT Destek Hizmetleri Şefİ Zafer Sola- İSFALT Üretim Müdürü Erenay Delipınar- Tuzla Belediyesi’nde Danışman Mehmet Karataş- İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Ahmet Savaş

Oktay Aktaş Murat Delice Halil Yanmaz Korzay tahliye edilmişti İSFALT Genel Müdürü Burak Koray, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 Haziran’da tutuklanmıştı. Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 28 Temmuz’da tahliye edilmişti. İSFALT Genel Müdürü Korzay tahliye edildi