İSFALT Genel Müdürü Burak Koray, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 Haziran’da tutuklanmıştı. Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 28 Temmuz’da tahliye edilmişti.
Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de olduğu 22 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin de yurtdışında olduğu öğrenildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 kişi için daha gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İSFALT ve İETT'de yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası üzerine harekete geçti.
Soruşturma kapsamında, ihale yetkililerinden oluşan 25 kişi için gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin; İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.16 Nisan 2020’de kendi isteğiyle Jandarma Kıdemli Yüzbaşı rütbesiyle emekli olan İrfan Demet, 27 Nisan 2020 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı oldu. Temmuz 2023’ten bu yana da İETT Genel Müdürlüğünü yürütüyor.
Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de olduğu, 22 zanlı gözaltına alındı. 1 kişinin yurtdışında olduğu öğrenildi.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İETT
İrfan Demet- İETT Genel Müdürü
Kazım Taylan Sever -İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı
Halil İbrahim Kaya- İETT İkitelli Garaj Müdürü
Ali Haydar Topçu-İETT Muhasebe Müdürü
Şeyhmus Oral-İETT Mali İiler Daire Başkanı
Cevdet Akarsu-Vekâlet Satın Alma Daire Başkanı
Taşkın Ilıca- emekli İETT Satın Alma Daire Başkanı
Ülkü Kaya- İETT Planlama şefi/ İhale Bakım Onarım
Samet Alptuğ Arıkan - İETT Kağıthane Garaj Müdürü
Veli Rıdvanoğlu- İETT Ulaşım Teknoloji Müdürlüğü Ar-Ge Şefi
Şevket Eygi- İETT Yunus Garajı Şube Müdürü
Vahdet Melikoğlu- İETT Uzman
İSFALT
Burak Sırali- Eski İSFALT Genel Müdürü
Levent Tunca- İSFALT Genel Müdür Yardımcısı
Rana Uysal- İSFALT Satın Alma Müdürü
Sencer Hacıoğlu- İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü - Uygulama Planlama ve Hakediş GMY Vekili
Murathan Altınışık- İSFALT İdari İşler Müdürü
Göktunç Şentürk-İSFALT Destek Hizmetleri Şefİ
Zafer Sola- İSFALT Üretim Müdürü
Erenay Delipınar- Tuzla Belediyesi’nde Danışman
Mehmet Karataş- İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu
Ahmet Savaş
Oktay Aktaş
Murat Delice
Halil Yanmaz