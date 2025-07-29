Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığına seçildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevi bugün bırakmasının ardından, Bordo-Mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan, oybirliğiyle yeni Kulüpler Birliği Başkanı oldu.

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Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrıldı. Koç, 3 yıl 36 gün boyunca başkanlık yaparak İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım'ın ardından Kulüpler Birliği'nde en uzun süre görev yapan üçüncü isim oldu.

ALİ KOÇ: HAYIRLI OLSUN

Görevi devrettiği Ertuğrul Doğan'a başarılar dileyen Ali Koç, "Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi ve aynı zamanda İstanbul'da da vakit geçirmesi, Kulüpler Birliği adına önemli bir avantaj. Ertuğrul Başkan'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

🎙️ Ali Koç ve Ertuğrul Doğan, birlikte açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/TCSR176LaE — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2025

TFF'DEN ERTUĞRUL DOĞAN'A TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayımladığı mesaj ile Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için Federasyonumuz ile iş birliği içerisinde çalışacağına dair inancımız tamdır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini tamamlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz."