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        Haberler Dünya New York saldırganı arkasında NFL'i suçlayan bir not bırakmış | Dış Haberler

        New York saldırganı arkasında NFL'i suçlayan bir not bırakmış

        New York Belediye Başkanı Eric Adams, Manhattan'daki bir gökdelende ateş açan, 6 kişiyi öldüren ve daha sonra intihar eden silahlı saldırganın, beyninde oluşan hasar nedeniyle Ulusal Futbol Ligi NFL'i suçlayan bir not bıraktığını duyurdu. Saldırganın öldürdüğü kurbanlardan birisi, milyar dolarlık bir yatırım fonu olan Blackstone'un yöneticisi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:45
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        New York saldırganı arkasında not bırakmış
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        New York Belediye Başkanı Eric Adams, Manhattan'daki bir ofis binasında ateş açan silahlı saldırganın, beyninde oluşan hasar nedeniyle Ulusal Futbol Ligi'ni suçlayan anlaşılan bir not bıraktığını söyledi.

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        Adams, "Üzerinde bir not vardı. Notta, temaslı sporlara katılanlar için bilinen bir beyin hasarı olan CTE'ye sahip olduğunu hissettiğini ima ediyordu. Sakatlığı için NFL'i suçluyor gibi görünüyordu" dedi.

        Saldırganın saldırdığı gökdelen, NFL'in genel merkezine ev sahipliği yapıyor.

        27 yaşındaki silahlı saldırgan Shane Tamura, 6 kişiyi öldürdüğü saldırıdan kısa bir süre sonra Park Avenue gökdeleninin 33. katında kendini göğsünden vurarak yaşamına son verdi.

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        Öldürülen kurbanlar arasında Bangladeş'ten ABD'ye göç eden New York Polis Departmanı memuru 36 yaşındaki Didarul Islam ve Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, bir Blackstone adlı yatırım yönetimi firmasının yöneticisi de bulunuyor.

        Firmanın diğer çalışanları hastanede tedavi görüyor.

        Blackstone'un Manhattan'daki ofisleri saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

        Şirketten açıklama

        Yatırım devi Blackstone, "345 Park Avenue'de meydana gelen trajik olayda hayatını kaybedenler arasında meslektaşımız Wesley LePatner'ın da bulunduğunu paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Hissettiğimiz yıkımı kelimelerle ifade edemeyiz" denildi.

        LePatner, firmada kıdemli bir genel müdürdü ve Core+ Real Estate'in Küresel Başkanı ve Blackstone Real Estate Income Trust'ın (BREIT) İcra Kurulu Başkanıydı.

        Şirketin web sitesine göre LePatner, Blackstone'a 2014 yılında Goldman Sachs'tan katıldı. New York Times'ta yer alan bir arşiv habere göre, Yale'den yüksek dereceyle mezun oldu ve 2006 yılında evlendi.

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