Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu: Kalori yakımında hangisine öncelik vermeniz gerekiyor?

Sıkılaşmak, forma girmek ve kilo vermek isteyenler için egzersiz seçimi büyük önem taşıyor. Pilates mi yoksa fitness mı daha etkili sorusu, birçok kişinin aklını kurcalıyor. Her iki yöntem de faydalı olsa da hedefe göre farklı avantajlar sunuyor. İşte zayıflama yolculuğunuzda hangisini tercih etmeniz gerektiğine dair karşılaştırmalı analiz...