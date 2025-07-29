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        Haberler Dünya Amerika New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü | Dış Haberler

        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü

        ABD'nin New York kentindeki bir gökdelene silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis memuru 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ise olay yerinde intihar ettiği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2025 - 06:31 Güncelleme: 29.07.2025 - 07:17
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        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
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        ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan bir gökdelene silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis memuru 5 kişi hayatını kaybettiği, saldırganın ise olay yerinde intihar ettiği belirtildi.

        Yetkililer, New York'un Manhattan bölgesinde silahlı bir saldırı meydana geldiğini ve 1 kişinin ateş açtığını bildirdi.

        Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırıda 1'i polis memuru 2 kişi vuruldu.

        Saldırıda hayatını kaybeden polis memurunun fotoğrafı paylaşıldı

        New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından "yalnız tetikçi" olarak tanımlanan saldırganın 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olduğu açıklandı.

        BÖLGEDEN 'UZAK DURUN' UYARISI

        New York Belediye Başkanı Eric Adams, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları için uyarıda bulundu.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FBI çalışanlarının destek amaçlı olay yerine intikal ettiğini kaydetti.

        "OLAY YERİ KONTROL ALTINA ALINDI"

        New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından şehirde paniğe yol açan olaydan kısa süre sonra bölge sakinlerini rahatlatan bir açıklama yapıldı.

        NYPD Polis Komiseri Jessica Tisch, X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

        Öte yandan ABD medyasının New York polisine dayandırdığı haberlerde ise saldırganın, Park Caddesindeki bir binanın 33. katında intihar ettiği bilgileri yer aldı.

        Saldırıda vurulan mağdurların sağlık durumu tam olarak bilinmezken, polis memurunun Weill Cornell Tıp Merkezine, diğer sivil yaralının ise Bellevue Hastanesine kaldırıldığı bilgileri paylaşıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, elinde uzun namlulu bir silah bulunan, siyah gözlüklü ve kıvırcık saçlı bir erkek şüpheli Park Caddesindeki 345 kapı numaralı binaya girerken görülüyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #new york
        #haberler
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