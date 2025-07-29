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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını satın aldı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını satın aldı!

        Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin kalan %50'lik kısmını Benfica'dan 10 milyon Euro'ya satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:37
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        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
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        Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

        Benfica ile yapılan anlaşma gereği Gedson Fernandes2in bonservisinin yarısını elinde bulunduran siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın bonservisinin kalan %50'lik kısmını da satın aldı.

        Beşiktaş Kulübü, Gedson'un bonservisinin %50'si için Portekiz kulübüne 10 milyon Euro ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve Benfica arasında yüzde 50-yüzde 50 olarak paylaşılacaktır.' maddesindeki yüzde 50'lik payı Benfica kulübünden 10 milyon avro karşılığında satın almıştır." ifadeleri kullanıldı.

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        BENFICA'YA TOPLAM 16 MİLYON EURO

        Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 6 milyon Euro bedelle almıştı.

        Beşiktaş böylelikle Gedson için Benfica'ya toplamda 16 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

        RUSYA İDDİASI!

        Öte yandan Gedson Fernandes için Portekiz ve Rusya basınından flaş bir ayrılık iddiası geldi. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcu için Rusya ekibi Spartak Moskova ile 20+5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

        Anlaşmaya göre Spartak Moskova, siyah-beyazlılara 20 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra da 5 milyon Euro bonus ödeyecek.

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