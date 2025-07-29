Galatasaray için Ainsley Maitland-Niles iddiası!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles ile ilgilendiği öne sürüldü.
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
- 2
Sarı-kırmızılılarla ilgili son olarak İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 3
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles'ı gündemine aldı.
-
- 4
Haberde 28 yaşındaki futbolcuyla Premier Lig ekibi Everton'ın da ilgilendiği ifade edildi.
- 5
Özellikle Everton Teknik Direktörü David Moyes'in, Maitland-Niles'i çok beğendiği ve kadroya dahil edilmesi için yönetime baskı yaptığı belirtildi.
- 6
Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
-
- 7
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 8
20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı.
- 9
Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.
-