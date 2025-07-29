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        Haberler Spor Transfer Galatasaray için Ainsley Maitland-Niles iddiası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray için Ainsley Maitland-Niles iddiası!

        Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles ile ilgilendiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:38
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

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          Sarı-kırmızılılarla ilgili son olarak İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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          Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles'ı gündemine aldı.

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          Haberde 28 yaşındaki futbolcuyla Premier Lig ekibi Everton'ın da ilgilendiği ifade edildi.

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          Özellikle Everton Teknik Direktörü David Moyes'in, Maitland-Niles'i çok beğendiği ve kadroya dahil edilmesi için yönetime baskı yaptığı belirtildi.

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          Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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          Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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          20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı.

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          Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.

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