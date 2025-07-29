Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar... "Sıcaklar bize etki etmiyor"

        Kışın kuyulara doldurdukları karın suyu ile yaz sıcağında serinliyorlar

        Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Hacılar ilçesinde, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, kışın kuyulara doldurdukları karı sıcak havalarda tüketerek ferahlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan 'kar kuyusu' geleneğini sürdüren ilçe sakinleri, kışın doldurdukları karları kavurucu sıcaklarda iple bağladıkları kovalardan çekerek çıkarıyor.

        İlçe sakinleri, kuyudan çıkardıkları karları hem yiyor hem de buz gibi suyunu içip serinliyor.

        Su kuyusu olmayan vatandaşlar, hastasına, düğün, nişan veya cenazesine gelen misafirlerine kar suyu ikram etmek için bu geleneği sürdüren komşularının kapısını çalıyor.

        İlçe sakinlerinden Mahmut Gengeç, atalarının 'su kuyusu' geleneğine sahip çıktıklarını söyledi.

        Atalarının geleneğini yaşatıp, yaz aylarında serinleme imkanı bulduklarını belirten Gengeç, "Hacılar'da 1500-2000 su kuyusu var ama belki 100'ü faaliyette. Kış gelmeden kuyuları güzelce temizleyip, yıkarız. Daha sonra temiz yerlerden çuvallarla getirdiğimiz karlarla bu kuyuları doldururuz. Buraya yağmadıysa ya da az yağdıysa Erciyes'ten getiririz. Bu kuyuları yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

        REKLAM

        Gengeç, yaklaşık 150 ton kar alan kuyuyu, akrabalarıyla imece usulü doldurduklarını dile getirdi.

        Misafirlerine kuyudan kar çıkarıp ikram ettiklerini anlatan Gengeç, şunları kaydetti:

        "Bununla serinliyoruz, ayran yapıp içiyoruz, pekmezle karıştırıp yiyoruz, suyunu tüketiyoruz. Bizim için çok sıhhatli, çok temiz. Farklı şehirlerden isteyen de oluyor, onlara ikram edince seviniyoruz. Biz kar suyuyla ferahlıyoruz, serinliyoruz. Çeşme suyu içmiyoruz. Şu anda havalar 38-40 derece ama biz bununla serinliyoruz. Sıcaklar bize etki etmiyor çünkü elimizde kar var."

        Gengeç, kuyuyu yaptıran dedesi Mahmut Fırtına'ya da rahmet diledi.

        "SICAKLARDA İLAÇ GİBİ OLUYOR"

        Ahmet Baktır da sıcak havalarda kar suyu ile ferahladıklarını ifade etti.

        Sıcağın etkisini ve yorgunluğunu kar suyu ile attıklarını anlatan Baktır, "Ekin tarlalarında çok kar yerdik ve bu çok hoşumuza giderdi. Hakikaten dünyayı bulmuş gibi olurduk. Ramazan yaz aylarına denk geldiği zaman iftar sofralarında bulunurdu. Şimdi de temmuz ayı geldi ve bu sıcaklarda ilaç gibi geliyor. Bu soğuk suyu, karı bulduğumuz zaman hakikaten şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kar suyu
        #kayseri
        #ERCİYES
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Habertürk Anasayfa