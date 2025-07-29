Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası!
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a, başta Sunderland olmak üzere Premier Lig kulüplerinden yoğun ilgi var. Galatasaray cephesi ise hem hücum hem savunmada görev alabilen çok yönlü oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.
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Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.
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Başta West Ham United, Aston Villa ve RB Leipzig olmak üzere birçok kulüp genç oyuncuyu yakından takip ederken, en ciddi ilgi ise Premier Lig temsilcisi Sunderland’den geldi.
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İngiliz ekibinin, Barış Alper’i uzun süredir izlediği ve yaz transfer döneminde resmi teklif için hazırlık yaptığı öğrenildi.
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Sunderland daha önce de Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.
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Barış Alper, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Başkan Dursun Aydın Özbek ile yakın ilişkileri nedeniyle takımdan ayrılmak için ısrarcı bir tavır sergilemiyor.
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Ancak oyuncunun İngiltere’de forma giyme hayali olduğu da biliniyor. Bu hayal doğrultusunda kulübe cazip bir teklif gelmesi halinde transfer masaya yatırılabilir.
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Galatasaray cephesi, hem hücum hem savunmada görev alabilen çok yönlü oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.
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Diğer yandan sarı-kırmızılılar 30 milyon Euro bandında bir teklif gelmesi halinde Barış Alper’in gidişine engel olmayı düşünmüyor.
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