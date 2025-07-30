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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eski tip ehliyetlerde yarın son! Yenileme ücreti 15 TL'den 7 bin 438 TL'ye çıkacak - İş-Yaşam Haberleri

        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak, eskiler geçersiz sayılacak

        Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son gün yarın. Eski tip sürücü belgesi kullanan 2 milyon 482 bin 461 kişi 31 Temmuz 2025'e kadar belgelerini yenilemediği takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.07.2025 - 07:39 Güncelleme: 30.07.2025 - 07:41
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        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
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        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün yapılan son tespitlerde, 2 milyon 482 bin 461 kişinin sürücü belgesi için yenileme işlemi yaptırmadığı belirlendi.

        Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar sadece 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        Öte yandan vatandaşların ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm personeliyle yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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