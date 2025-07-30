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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler - 30 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Toroslar Mevki, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 07:35 Güncelleme: 30.07.2025 - 07:37
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        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 30°

        Ankara

        Güneşli 40°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 31°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 45°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 36°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

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