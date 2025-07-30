Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Parçalı Bulutlu 30° Ankara Güneşli 40° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 32° Trabzon Kısmen Güneşli 31° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 45° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 36°

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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.