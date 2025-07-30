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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Shakhtar maçı HT Spor CANLI İzle! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında tur peşinde! Dev heyecan HT Spor'da...

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü (yarın) Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Beşiktaş'ın tur mücadelesi, HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İstanbul'daki ilk maçı 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Polonya'da oynanacak rövanş mücadelesinde turu geçmek için en az 3 farkla kazanmak ya da 90 dakikayı 2 farklı üstün tamamlayıp rakibine uzatmalarda veya penaltılarda üstünlük kurmak zorunda...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:29
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        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü (yarın) Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

        Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

        Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

        İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

        DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

        Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki tur mücadelesinin heyecanı bir kez daha HT Spor'da yaşanacak. Zorlu karşılaşma HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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        İLK MAÇTAKİ OYUN VE SKOR MORALLERİ BOZDU

        Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu.

        Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı.

        Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

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        Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

        Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

        TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

        Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

        Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

        Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

        ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

        Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

        Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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