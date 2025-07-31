Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
Galatasaray, uzun süren uğraşlar neticesinde Napoli'den Victor Osimhen'i renklerine kattı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçti. İşte detaylar...
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Galatasaray, uzun uğraşlar verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getirdi.
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Sarı-kırmızılılar Napoli ile 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksitli olmak üzere 75 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
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Bunun yanı sıra İtalya'ya 2 yıl oyuncuyu satamayacak Cimbom, çeşitli maddelerle 5 milyon Euro'luk bonusları da kabul etti.
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Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte Victor Osimhen Türk futbol tarihine geçti ve açık ara farkla zirveye oturdu.
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İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...
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MOUSSA SOW
Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
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RAUL MEIRELES
Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
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YOUNES BELHANDA
Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro
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ERNEST MUÇİ
Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro
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MAURO ICARDI
PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro
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AL MUSRATI
Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro
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DIEGO CARLOS
Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro
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SOFYAN AMRABAT
Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro
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BRUMA
Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro
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EMMANUEL EMENIKE
Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro
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MBAYE DIAGNE
Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro
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DANIEL GUIZA
Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro
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NICOLO ZANIOLO
Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro
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CENGİZ ÜNDER
Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro
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JARDEL
Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro
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GABRIEL SARA
Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro
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YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
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ORKUN KÖKÇÜ*
Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro
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VICTOR OSIMHEN
Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro
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*Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.
Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.