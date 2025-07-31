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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen Türk futbol tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!

        Galatasaray, uzun süren uğraşlar neticesinde Napoli'den Victor Osimhen'i renklerine kattı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:41
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        • 1

          Galatasaray, uzun uğraşlar verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getirdi.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar Napoli ile 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksitli olmak üzere 75 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.

        • 3

          Bunun yanı sıra İtalya'ya 2 yıl oyuncuyu satamayacak Cimbom, çeşitli maddelerle 5 milyon Euro'luk bonusları da kabul etti.

        • 4

          Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte Victor Osimhen Türk futbol tarihine geçti ve açık ara farkla zirveye oturdu.

        • 5

          İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        • 6

          MOUSSA SOW

          Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        • 7

          RAUL MEIRELES

          Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        • 8

          YOUNES BELHANDA

          Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        • 9

          ERNEST MUÇİ

          Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        • 10

          MAURO ICARDI

          PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        • 11

          AL MUSRATI

          Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        • 12

          DIEGO CARLOS

          Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        • 13

          SOFYAN AMRABAT

          Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        • 14

          BRUMA

          Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        • 15

          EMMANUEL EMENIKE

          Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        • 16

          MBAYE DIAGNE

          Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        • 17

          DANIEL GUIZA

          Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        • 18

          NICOLO ZANIOLO

          Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        • 19

          CENGİZ ÜNDER

          Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        • 20

          JARDEL

          Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        • 21

          GABRIEL SARA

          Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        • 22

          YOUSSEF EN-NESYRI

          Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        • 23

          ORKUN KÖKÇÜ*

          Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        • 24

          VICTOR OSIMHEN

          Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

        • 25

          *Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

          Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

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