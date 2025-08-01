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        Haberler Dünya ABD'de 2017'de görülen 829 kilometre uzunluğundaki şimşeğin dünya rekoru kırdığı bildirildi | Dış Haberler

        ABD'de 2017'de görülen 829 kilometre uzunluğundaki şimşeğin dünya rekoru kırdığı bildirildi

        Dünya Meteoroloji Örgütü, ABD'de 2017 yılında büyük bir fırtına sırasında meydana gelen ve o yılın incelemelerinde fark edilmeyen 829 kilometre uzunluğundaki şimşeğin dünya rekoru kırdığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 07:40 Güncelleme: 01.08.2025 - 07:40
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        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
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        Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Ekim 2017'de ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşeğin kayda geçenler arasında en uzun olduğunu açıkladı.

        DÜNYA REKORU KIRDI

        WMO'dan yapılan açıklamada, ABD'de Ekim 2017'deki büyük bir fırtına sırasında meydana gelen ve o yılın incelemelerinde yer verilmeyen bir şimşeğin sonradan fark edildiği ve verilerin incelendiği belirtildi.

        Açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda şimşeğin uzunluğunun 829 kilometre olduğu aktarıldı.

        Texas eyaletinin doğusundan Missouri eyaletinin Kansas City kentine uzandığı kaydedilen şimşeğin dünya rekoru kırdığı vurgulandı.

        BİR ÖNCEKİ REKOR 768 KM UZUNLUĞUNDAYDI

        Bu uzunluğun, Fransa'nın başkenti Paris ile İtalya'nın Venedik kentleri arasındaki mesafeye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu şimşeğin fark edilmesinden önceki rekorun ise Nisan 2020'de yine ABD'de görülen 768 kilometre uzunluğundaki şimşek olduğu kaydedildi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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