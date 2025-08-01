Metin Tekin, HT Spor'da yorumladı: Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Polonya'da oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.

İlk karşılaşmada da sahadan 4-2 mağlup ayrılan Beşiktaş toplamda 6-2'lik skorla Avrupa Ligi'ne veda etti. Mücadele sonrasında HT Spor ekranlarındaki "Avrupa Ligi Özel" programında HT Spor yorumcusu Metin Tekin, karşılaşmayı değerlendirdi.

"Top kayıpları dışında genel büyük resme bakmak gerek bazen. Beşiktaş eğer kesinlikle Kartal'dan da Demir Ege'yi de suçlayarak konuşmuyorum ama Beşiktaş bu sene yarışacak deyip merkez orta sahayı bu ikiliyle kuruyorsanız bu çok kolay gözükmüyor. Bu organizasyondan ligde iddialı bir takım çıkması çok zor. Ciddi bir değişime ihtiyacı var. Hocadan da bahsetmek lazım. 4-2 mağlup olmuşsunuz 2-0 mağlupsunuz. Bu kadar mantıkla yürütmek işi çok doğru bir antrenör karakteri değil çünkü futbolda macera da vardır. Bu kadar kontrollü ve dengeli bir teknik adamlık benim için mantıklı değil."

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📺 Avrupa Ligi Özel



🎙️ Metin Tekin: Bu organizasyondan ligde iddialı bir takımın çıkması çok zor. Ciddi bir değişime ihtiyaç var. pic.twitter.com/ymM5fQQtet — HT Spor (@HTSpor) July 31, 2025

"BU BİR ŞOV OLAYI"

"Hakikaten Beşiktaş'ın bir oluşuma, bir değişime ihtiyacı var. "İnşa" diyor kendisi, ama taraftarın da bunun ipuçlarına ihtiyacı var. Bunları görecek taraftar sadece cümleyle ben bir şey inşa ediyorum diyemezsiniz. Bu bir şov olayı seyredenler bunun ipuçlarını alacak."

🗨️ Solskjær: "Bizim hedefimiz, kupalar kazanmak için savaşan Beşiktaş inşa etmek."



🎙️ Metin Tekin: Tabii, gayet doğal. Hakikaten Beşiktaş'ın bir oluşuma, bir değişime ihtiyacı var. "İnşa" diyor kendisi, ama taraftarın da bunun ipuçlarına ihtiyacı var. pic.twitter.com/RtHleUhyOk — HT Spor (@HTSpor) July 31, 2025

"İKİ ÇOK NET KANATA İHTİYAÇ VAR"

"Beşiktaş'ın 2 tane çok net kanat özellikli oyuncuya ihtiyacı var. Bu geçen sene de vardı. Hele günümüz futbolunda kenar forvetler çok önemli bir hale geldi. Geçen seneden beri hiçbir ön hazırlık yok bu durumla ilgili. Bunun hazırlığı yapılabilmeliydi."