Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Transfer suya düştü
Fenerbahçe'ye Marco Asensio transferinde kötü haber geldi. İspanyol futbolcu ile anlaşma sağlansa da, maaş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle transferin askıya alındığı aktarıldı.
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Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio'yu gündemine almıştı.
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İspanyol futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
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AS'ın haberine göre; Yıldız futbolcunun transferi maaş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle askıya alındı.
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İspanyol oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyor. Fakat yıllık 10 milyon euro kazanan Asensio'nun maaş talebinin birçok Avrupa kulübüne fazla geldiği de aktarıldı.
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Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.