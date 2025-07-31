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        Haberler Ekonomi Otomobil MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda - Otomobil Haberleri

        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda

        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son güne girildi. MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda gecikme faizi ve ceza uygulanıyor. Ayrıca, araç satışı ve araç muayene işlemleri de eğer MTV ödenmez ise gerçekleştirilemiyor. 2025 yılında en düşük MTV tutarı 4 bin 834 TL, en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL şeklinde uygulanıyor

        Giriş: 31.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:32
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        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
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        Araç sahipleri için zorunlu olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son güne girildi.

        MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit şeklinde ödeniyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahiplerini ise çeşitli yaptırımlar bekliyor.

        MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda gecikme faizi ve ceza uygulanıyor. Ayrıca, ödenmemiş MTV borcu araç satışını veya devrini engelleyebilir. Vergi borcunun ödenmemesi durumunda araç muayene işlemi de gerçekleştirilemiyor.

        Öte yandan, ödenmeyen borçlar sebebiyle e-haciz uygulamasına maruz kalma riski de bulunuyor. Bu kapsamda, ödemesini yapmayan bir araç sahibinin bankalarda bulunan maaş hesabı, birikim hesabı gibi varlıkları bloke edilebilir.

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        Tüm bunlara maruz kalmamak adına, araç sahiplerinin 31 Temmuz'a kadar MTV borcunu ödemesi gerekiyor.

        Peki, 2025 yılı için hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

        YÜZDE 44 ZAM GELDİ

        MTV tutarları, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2024'te 12 aylık ÜFE'yi yüzde 43.93 olarak açıkladığından, bu oran 2025 yılı MTV zam oranı şeklinde kabul edilmiş oldu.

        Bu kapsamda, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

        2025 yılında Türkiye'de en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL oldu. Söz konusu MTV tutarı, motor silindir hacmi 4 litrenin üstünde ve matrah değeri de 3 milyon 96 bin 500 TL'yi aşan araçlar için geçerli.

        Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.

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        Fakat, trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

        CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLEBİLİYOR

        MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

        2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.

        2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.

        2023'te de yüzde 122.93 olarak açıklanan Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 61.5'e düşürülmüştü.

        2024 ve 2025 yıllarında ise Yeniden Değerleme Oranı herhangi bir değişiklik olmadan MTV oranlarının belirlemesinde geçerli oldu.

        2023'TE EK VERGİ KARARI ALINMIŞTI

        2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödenme kararı alınmıştı.

        İlk kez 2023 yılında devreye alınan bu uygulamanın, Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması hayata geçirildiği belirtilmişti.

        2023 yılındaki ek vergi, Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edildi.

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