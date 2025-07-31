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        Haberler Magazin Justin Timberlake konserine ünlü akını - Magazin haberleri

        Justin Timberlake konserine ünlü akını

        ABD'li şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Justin Timberlake, dün akşam Maslak İTÜ'de konser verdi. Konser öncesinde birçok grubun terör saldırısı bildirgesi yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirildi. Dünyaca ünlü yıldızı seyretmeye gidenler arasında; Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Berfu - Eser Yenenler, Bengü, Doğu Demirkol - Ayşe Kırca, Belçim Bilgin, Gülben Ergen, Derya Uluğ, Asil Gök ve Yılmaz Kunt gibi ünlü isimler vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 08:33 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:00
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        1000 çevik kuvvetli konser
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        Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı. Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da Türk hayranlarıyla bir araya geldi.

        Justin Timberlake
        Justin Timberlake

        Konser öncesinde birçok grubun terör saldırısı bildirgesi yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirildi.

        Konser öncesinde kapılarda uzun kuyruklar oluşurken zaman zaman izdiham yaşandı.

        Konserin organizasyon şirketi, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada; "Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur. Alanda görev yapan 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terörle Mücadele ekipleri sayesinde gece boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır" ifadelerine yer verdi.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Konseri seyretmeye gidenler arasında birçok ünlü isim de vardı.

        Ünlüler, basın mensuplarıyla kısa sohbetler ederek Justin Timberlake hayranlıklarını dile getirdi.

        11 yıl sonra İstanbul'da konser verdi
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        PARTİ İDDİALARINI YALANLADI

        Kenan Doğulu; "Çok sevdiğim bir sanatçı, çok heyecanlıyız. İstanbul'da böyle etkinlikler çok artsın. Yabancı starları burada daha çok görmek istiyoruz" derken konser sonrası evinde Justin Timberlake için için parti vereceği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

        Kenan Doğulu
        Kenan Doğulu

        Konsere gidenler arasında bulunan Hadise ise Justin Timberlake için "Ben zaten birkaç kez izlemiştim. Çok sevdiğim bir sanatçı" ifadesini kullanırken kendisinin sahne şovlarına gelen eleştiriler için de "Konuşuyorlar" yorumunda bulundu.

        Hadise
        Hadise

        "BAŞIM BELADAN AYRILMIYOR"

        Konsere eşi Serkan Sağdıç ile birlikte giden Melek Mosso; "Heyecanlıyız, İstanbul'da bayağıdır etkinliğe gitmiyorduk. Şimdi eğlence sırası bizde" dedi. Geçtiğimiz günlerde konser öncesinde kayıp düşen Mosso; "Kafayı yardık, son birkaç haftadır başım beladan ayrılmıyor. Nazar diyoruz" ifadelerini kullandı. Melek Mosso, meslektaşı Hadise'nin sahne şovlarının sorulması üzerine ise "Bu ülkede kadınlar ötekileştirilirken ben zaten hiçbir kadın sanatçı arkadaşım için kötü bir şey söyleyemem. Emektir, emeğe saygım var. Buna laf söylemek bana düşmez" diye konuştu.

        Serkan Sağdıç ve Melek Mosso
        Serkan Sağdıç ve Melek Mosso
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        SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARIYLA SEYRETTİ

        Oğuzhan Koç, konseri; sevgilisi sevgilisi Hazal Subaşı, yakın arkadaşı Eser Yenenler ve onun eşi Berfu Yenenler ile birlikte seyretti. Justin Timberlake ile ilgili şakalar yapan Eser Yenenler; "Aşırı merak ediyoruz, Oğuzhan Koç tavsiyesi ile buradayız. Zorla getirildim, sıcak ve trafik var. Ben de çok terliyorum. Justin bu gecenin hakkını vermezse fena olur. Bu sözlerim sana Justin" ifadelerini kullandı.

        Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler
        Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler

        "YURT DIŞINA AÇILDIK"

        Mustafa Mert Koç da konseri izlemeye yeni sevgilisiyle geldi. Basın mensuplarını görünce başka kapıya yönelen Koç, ardından aynı kapıdan geriye dönerek içeri girdi. Ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden Mustafa Mert Koç, aşk soruları karşısında, "Şu an sadece arkadaşız. Kendisi Türk değil zaten. Yurt dışına açıldık" ifadelerini kullandı.

        Mustafa Mert Koç ve sevgilisi
        Mustafa Mert Koç ve sevgilisi

        Konsere giden diğer ünlüler ise şöyle;

        Belçim Bilgin
        Belçim Bilgin
        Gülben Ergen
        Gülben Ergen
        Bengü
        Bengü
        Doğu Demirkol ile sevgilisi Ayşe Kırca
        Doğu Demirkol ile sevgilisi Ayşe Kırca
        Alya Şahinler ve sevgilisi Yılmaz Kunt
        Alya Şahinler ve sevgilisi Yılmaz Kunt
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        #Justin Timberlake

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