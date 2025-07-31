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        Justin Timberlake, 11 yıl sonra İstanbul'da konser verdi

        Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda sahne aldı. Grammy ve Emmy ödüllü yıldız, yeni albümünden parçaların yanı sıra klasikleşen hitlerini de seslendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 08:08 Güncelleme: 31.07.2025 - 08:08
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        11 yıl sonra İstanbul'da konser verdi
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        ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı.

        Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi kapsamında Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial işbirliğiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

        'Mirrors' parçasıyla açılışı yapan Timberlake, konserde son çıkardığı 'Everything I Thought It Was' albümünden eserlerin yanı sıra, sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.

        "KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN BUNUN HAYALİNİ KURARDIM"

        Konsere gelenleri selamlayan Justin Timberlake; "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser, çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor" ifadelerini kullandı.

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        Justin Timberlake, kariyerini 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine ise 2002'de 'Justified' albümüyle adım atan Timberlake'in 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.

        Şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu olarak çok yönlü Justin Timberlake; kariyeri boyunca 54 milyondan fazla albüm, 63 milyondan fazla single ve NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etti.

        Troller filmi için seslendirdiği 'Can't Stop the Feeling!' şarkısı, 2017 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında aday gösterildi.

        Justin Timberlake, 18 yeni şarkıdan oluşan altıncı stüdyo albümü 'Everything I Thought It Was'u, 2024 Mart ayında yayınladı. Albümde öne çıkan parçalar arasında 'Selfish' ve 'No Angels' yer alıyor.

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        #Justin Timberlake

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