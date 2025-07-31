Kanada Başbakanı: Filistin devletini tanıyacağız

Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Ulusal Yönetimi'nin reformlara bağlı kalması durumunda eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planladıklarını ifade etti.

Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti." ifadelerini kullandı.

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Carney, Gazze'de oluşan insani duruma yol açması nedeniyle İsrail'i kınadıklarını bildirirken, 2 devletli çözümün gözler önünde aşındığını dile getirdi.

İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan oylamada Batı Şeria'nın ilhakını talep eden yerleşim planı gibi adımların barış sürecini baltaladığını belirten Kanada Başbakanı Carney, Gazze'de hızla kötüleşen insani duruma ve İsrail hükümetinin gıda ile diğer temel insani yardım malzemelerinin bölgeye erişimini engellemesine de dikkat çekti.

Carney, "İsrail için kalıcı barışa giden her yol, aynı zamanda yaşayabilir ve istikrarlı bir Filistin devletinin varlığını ve İsrail'in devredilemez güvenlik hakkını tanımayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2026 yılında genel seçimler düzenlemeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Carney, Kanada'nın, Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ek 30 milyon dolar ve işgal altındaki Batı Şeria'nın istikrara kavuşturulmasına destek için ise ek 10 milyon dolar yardım yapacağını kaydetti. MACRON VE STARMER'IN AÇIKLAMALARI Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Filistin devletini tanıyacaklarını işaret etmişti. Starmer, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi ve 2 devletli çözüme riayet etmemesi durumunda Filistin devletini tanıyacaklarını bildirmişti. Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin devletini tanıması durumunda Filistin'i tanıyan devlet sayısı 150'ye yükselecek. REKLAM Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden (BMGK) Filistin'i tanımayan tek devlet ise ABD olacak. BMGK daimi üyelerinden Çin ve Rusya Filistin'i 1988 yılında tanırken, Fransa 2025 eylülünde tanıyacaklarını duyurmuştu. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan'ın Filistin'i tanımış ve Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye ulaşmıştı.

Filistin'i tanımayan ülkeler arasında ise; Almanya, ABD, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore ve Portekiz gibi ülkeler bulunuyor. Türkiye, Filistin'in bağımsızlığını ilânından ardından aynı gün içinde Filistin'i tanıdı. Türkiye ile birlikte 12 ülke daha Filistin'i bağımsızlık ilânının ardından tanımıştı. Fotoğraf: AA, temsilidir