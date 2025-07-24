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        Haberler Dünya Macron: Filistin devletini tanıyacağız | Dış Haberler

        Macron: Filistin devletini tanıyacağız

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Macron, Fransız halkının Orta Doğu'da barış istediğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 22:26 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:38
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        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

        Macron, eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz konusu duyuruyu yapacağını bildirdi.

        Fransa Cumhurbaşkanı, şu an için önemli olanın Gazze'de savaşı bitirmek ve insani yardım girişinin sağlanması olduğuna dikkat çekti.

        Macron, barış için Filistin devletinin varlığının gerekli olduğunu bildirirken, Fransız halkının Orta Doğu'da barış istediğini söyledi.

        Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kararına ilişkin bir mektup gönderirken, ilgili mektubu X hesabından paylaştı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise varlıklarını tehlikeye atacak bir Filistin yapısını kabul etmeyeceklerini söyledi.

        FİLİSTİN'İ TANIYAN ve TANIMAYAN DEVLETLER

        İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan'ın Filistin'i tanımış ve Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye ulaşmıştı.

        Filistin'i tanımayan ülkeler arasında ise; Almanya, ABD, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore ve Portekiz gibi ülkeler bulunuyor.

        Türkiye, Filistin'in bağımsızlığını ilânından ardından aynı gün içinde Filistin'i tanıdı.

        Türkiye ile birlikte 12 ülke daha Filistin'i bağımsızlık ilânının ardından tanımıştı.

        Fransa'nın ilgili adımıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesinden 3'ü Filistin'i tanımış olacak.

        Rusya 19 Kasım 1988'de, Çin ise 20 Kasım 1988'de Filistin devletini tanımıştı.

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